Tiina Elovaara siirtyy viestintätoimisto Kreabiin 1.11.2020 alkaen. Entinen perussuomalaisten sekä Sinisen tulevaisuuden kansanedustaja Elovaara aloittaa Kreabilla yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijana.

Elovaara on toiminut aiemmin muun muassa Sinisen tulevaisuuden 2. varapuheenjohtajana sekä Tampereen kaupunginvaltuutettuna.

"Tiina tuo osaamisellaan ja kokemuksellaan näkemyksellistä asiantuntijuutta yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän saralle. Kokemus paikallis- ja valtakunnan politiikasta sekä syvä ymmärrys päätöksenteosta ovat Tiinan osaamisen ydintä”, Kreabin vaikuttajaviestinnän johtaja Tuomas Tierala linjaa tiedotteessa.

Elovaara näkee, että hänen kokemuksensa politiikasta on vahvuus tulevassa toimenkuvassa. Lisäksi Elovaara odottaa pääsevänsä Kreabilla työskentelemään omien kiinnostuksen kohteidensa parissa sekä kehittymään edelleen yhteiskuntasuhteiden ammattilaisena.

”Yhteiskuntasuhteet ja viestintä ovat kiinnostuksen kohteitani. Aiempi työni kansanedustajana opetti valtavasti lainsäädännöstä ja yhteiskunnallisista toimijoista sekä lisäsi kunnioitustani näitä erilaisia toimijoita kohtaan.”

”Jatkan mielelläni työtä näiden asioiden parissa, laajentaen sitä yritysviestintään ja yrityselämän parempaan tuntemiseen”, Elovaara sanoo.

Kreab on vuonna 1970 perustettu pohjoismainen viestintätoimisto, jolla on Suomessa 30 vuoden kokemus strategisesta viestinnästä ja viestintäpalveluista. Kreabilla on toimistoja 25 eri maassa ja yhteensä yli 500 konsulttia .

Suomessa Kreabin toimitusjohtajana toimii Yleisradion entinen toimitusjohtaja sekä SDP:n kansanedustajana vuosina 2011–2015 toiminut Mikael Jungner. Kreab Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 2,4 miljoonaa euroa ja tulos 185 000 euroa.