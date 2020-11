Lukuaika noin 2 min

Uusi ilme lanseerattiin kuluvan viikon tiistaina 24.11. Nelonen Median logo uudistuu ja jatkossa osana kaikkia logoja on Nelonen-brändistä johdettu graafinen elementti.

Samassa yhteydessä tv-brändien kanavailmeet on uudistettu kauttaaltaan, mikä myös virtaviivaistaa niiden ylläpitoa ja tuotantoja jatkossa ja tuo yhtiön mukaan näin selkeyttä mainostaja-asiakkaille.

”Me olemme Suomen suurin viihdetalo. Haluamme jatkossa viestiä tätä positiota vahvasti ulospäin”, Nelonen Median markkinointijohtaja Heini Häyrinen kertoo M&M:lle.

”Yhtenäinen brändi-ilme korostaa tätä kokonaisuutta paremmin verrattuna täysin erillisiin brändeihin vailla mitään yhdistävää tekijää”, Häyrinen toteaa.

Uuden Nelonen Media -kokonaisuuden alla olevat brändit pysyvät Häyrisen mukaan jatkossakin itsenäisinä ja niitä kehitetään edelleen omina kokonaisuuksinaan. Yhteisenä nimittävänä tekijänä toimii uudistunut brändielementti.

Aiemmin tv-kanava Nelosen sloganina tunnetuksi tullut ”Viihde on hyväksi” on laajentunut uudistuksen myötä koskemaan kaikkia Nelonen Mediaan kuuluvia brändejä.

”Tämä lause tuntui oikealta ja osuvalta. Se kiteyttää osuvasti, mitä kaikki meidän brändimme tekevät, oli kyse sitten televisiosta, radiosta tai tapahtumista”, Häyrinen sanoo.

Nelonen Media aloitti ilmeuudistusprojektin yhteistyössä hollantilaisen strategiseen markkinointiviestintään erikoistuvan CapeRock-toimiston kanssa, jonka kanssa yhtiö on tehnyt aiemmin useita lanseerauksia.

Lopullinen brändi-ilme on toteutettu lähes kokonaan Nelonen Median oman markkinointitiimin voimin Art Director Juha Laukkasen johdolla. Projekti on kestänyt kaikkiaan yli vuoden. Kuluva vuosi on kulunut varsinaisen suunnittelutyön sekä tuotannon parissa.

”Kanavailme meni kokonaisuudessaan uusiksi, mikä tarkoittaa sitä, että kyseessä oli iso ponnistus ihan koko talolle.”

Taloudellisesti uudistushankkeen tarkan budjetin hahmottaminen on Häyrisen mukaan laajan in-house-tuotannon vuoksi haastavaa.

”Kyllä tässä yhteydessä voi puhua mittavasta panostuksesta, jos vertaa mihin tahansa muuhun projektiin. Kyseessä on isompi panostus, kuin yhdenkään yksittäisen ohjelman lanseeraus”, Häyrinen kertoo.

Nelonen Media on Sanoma-konsernin tytäryhtiön Sanoma Media Finlandin viihdetuotantoihin ja tapahtumiin keskittyvä liiketoimintayksikkö.

Nelonen Mediaan kuuluvat tv-kanavat Nelonen, Hero, Jim, Liv ja Ruutu, radiokanavat Radio Suomipop, Supla, Groove FM, Radio Rock, Radio Aalto, HitMix, Loop, Aito Iskelmä ja Helmiradio.

Tapahtumia Nelonen Medialla on lukuisia, suurimpina Suomipop-festivaali, Rockfest ja Tikkurila-festivaali. Myös musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment on osa Nelonen Mediaa.