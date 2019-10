Lukuaika noin 5 min

Helsinkiläinen vaatealan yritys Makia Clothing on joutunut tällä viikolla myrskyn silmään. Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että Makian kesällä julkaistussa Station-mallistossa on käytetty printtikuvaa, joka muistuttaa vahvasti Merenkävijät-pursiseuran logoa.

Myöhemmin tuli ilmi, että myös Makian viimekesäisestä Hut-mallistosta löytyy samansuuntainen laina, sillä sen printtimallistossa on kuva, joka muistuttaa Erittäin hieno suomalainen shampoo -merkin kuvitusta.

Makia ei kiellä yhteyttä, vaan on jo maanantaina sosiaalisen median kanavissaan myöntänyt virheensä Merenkävijät-tapauksen osalta ja tiedottanut vetävänsä malliston myynnistä ja lahjoittavansa 5000 euroa Itämeren suojeluun.

”Olemme sopineet, että emme kommentoi yksittäisiä tapauksia, mutta haluan todeta: olemme yhteistyöhaluisia. Olemme pyytäneet anteeksi. Teemme kaikkemme, jotta hekin olisivat tyytyväisiä”, Makian luova johtaja Totti Nyberg viittaa Merenkävijöiden tapaukseen.

Nyt Makian operatiivinen johtaja Mika Martikainen, pääsuunnittelija Jesse Hyväri, brand director Joni Malmi ja Nyberg avaavat suunsa. Tekijänoikeuksien sijaan aiheena on oikeastaan katumuodin kulttuuri, johon sekalaiset lainaukset, inspiraatiot ja referenssien kirjo kieltämättä kuuluvat.

Makialaiset puhuvat katumuotikulttuurista ja vaikuttavat aavistuksen verran Mark Zuckebergilta, joka yrittää selittää USA:n kongressin edustajille Facebookin toimintaperiaatteita.

Inspiraation ottamista ei kielletä, koska se kuuluu katumuotiin. Makian esikuvia ovat newyorkilaisen Supremen kaltaiset merkit, joiden liiketoiminta perustuu pieniin mallistoihin, joita tehdään yhteistyökumppanien kanssa tai ”referensoiden”.

”Makian dna ei muutu. Olemme sitä, miten olemme tehneet asioita. Jos joku ei pidä meistä nyt, ei ehkä olisi pitänyt pitää ennenkään”, toteaa Nyberg.

Vuonna 2001 perustettu Makia on tehnyt viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 20 erilaista kollaboraatiomallistoa yhteistyössä erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Pelkästään tänä vuonna julkaistujen osalta joukossa on sellaisia kumppaneita kuin Moomin Characters, Alvar Aalto -säätiö, Tretorn ja Martti Ahtisaaren CMI. Aiemmilta vuosilta listalta löytyy Finnair, Superga, CTRL, Villawool, Etnies ja Finlandia Vodka. Sosiaalisen mediassa tällä viikolla käydyn keskustelun valossa on todettava, että edellä mainittujen kanssa on solmittu sopimus yhteistyöstä.

”Pyrimme tekemään kaiken niin ammattimaisesti kuin pystymme”, sanoo Totti Nyberg.

Makian mukaan se on viimeisen kymmenen vuoden aikana tuottanut yhteensä 28 453 nimikettä, joista 88 tuotteeseen on ”haettu inspiraatiota muualta kuin sovituista kollaboraatioista”.

Makian termejä lainaten, inspiraation hakeminen muualta on se, mistä nyt on noussut kohu. Viesti kuuluu, että kyse on kunnianosoituksesta, helsinkiläisyyden ja suomalaisen nostamisesta ja katumuotibrändin tapa toimia.

Suomalaisen katumuotiin keskittyneen Hypend-yhteistön perustajiin kuuluva Karim Awad kommentoi kulttuurin kohua näkökulmasta.

”Referensointi on todella iso asia katumuodin kulttuurissa, ja se vie sitä eteenpäin. Jos fiilistelee jotain asiaa, referensoi sitä”, Awad sanoo.

”Maailmalla sen näkee, jos katsoo vaikka Supremen kaltaisia merkkejä.”

Vuonna 1994 perustettu Supreme toistuu esimerkkinä makialaisten puheissa. Referenssi on sikäli hyvä, että Supreme ajautui aikoinaan vaikeuksiin käyttämällä luvatta Louis Vuittonin monogrammiprinttiä ja yhtiön oma logo on vahva lainaus taiteilija Barbara Krugerin kuvakielestä. Myöhemmin toki Supreme ja Louis Vuitton tekivät virallisen yhteistyön, josta tuli Supremen taloudellisesti menestynein mallisto.

Makialaiset listaavat omasta historiastaan kolme mallistoa, jossa ”inspiraatiota” ei ole sopimuksella vahvistettu. Merenkävijät, Hieno suomalainen shampoo ja Helsingin metron logo.

”Metro-case on mennyt toimittajien filtterin läpi”, toteaa Nyberg.

Makia on vuosia viestinyt ammentavansa vaikutteita merellisestä Helsingistä. Vaikuttaa siltä, että kohuksi nousseessa Merenkävijät-tapauksessakin makialaiset kokivat tekevänsä positiivisen asian. Kuten Supreme nostaa newyorkilaisia ilmiöitä tai katumuotibrändi Palace lontoolaisuutta, Makia lainaa Helsingin kuvastosta.

”Tässä on nähtävissä selvä sukupolviero”, toteaa Joni Malmi.

”Olemme oppineet paljon”, lisää Jesse Hyväri.

Julkisuudessa keskusteltiin myös printistä, jonka väitettiin inspiroituneen helsinkiläisten Merimelojien logosta, mutta sen Makia kiistää.

”Siinä ei ole inspiroiduttu ja voimme avata designprosessia”, sanoo Jesse Hyväri.

”Makian nimi alkaa M-kirjaimella. Kai meillä on oikeus käyttää sitä kirjainta printeissämme”, lisää Mika Martikainen.

Totti Nyberg lisää, että jatkossa Makian mallistoon tulee muita helsinkiläisiä pursiseuraprinttejä, mutta korostaa, että niiden osalta käytöstä on sovittu etukäteen tarkkaan.

”Olemme sanoneet, että teimme virheen. Mokasimme, koska emme olleet yhteydessä Merenkävijöihin. Ja koska tällaista tapahtuu harvoin, olimme huonoja kriisiviestinnässä”, Nyberg sanoo.

Makia pitää kohua ylimitoitettuna ja tarjoaa tueksi tilastoa, jonka mukaan se on tehnyt historiansa aikana tuotteita yli 500 printillä ja kohu on noussut kahdesta.

Mika Martikainen korostaa, että lista yhteistöistä on pitkä.

”Katumuodin kulttuuriin kuuluu tehdä yhteistöitä poikkitieteellisesti. Nämäkään kyseiset kohutapaukset eivät ole yhden suhde yhteen -kopioita, vaan meidän versioitamme”, Martikainen sanoo.

”Emme myöskään ole tavoitelleet kilpailevaa toimintaa, emme ole myyneet jollakursseja tai venepaikkoja”, hän lisää.

Mitä Orklan omistamaan Erittäin hienoon suomalaiseen shampooseen tulee, Totti Nyberg toteaa, että Orklaan on oltu yhteydessä. Hän toistaa, että senkin kohdalla ajatuksena oli kunnioittaa suomalaisuutta ja suomalaista järvikuvastoa. Inspiraatiota ei myöskään ole haluttu piilottaa.

”Ei kai kukaan luule, että me luultaisiin, että ihmiset ei huomaa”, Nyberg kysyy.

Totti Nyberg linjaa, että yhteistyömallistojen kulttuuri jatkuu Makian toimintamallina jatkossakin. Uusia on tulossa legendaaristen suomalaisbrändien kanssa, mutta myös kansainvälisten muotitalojen kanssa.

”Bisnes jatkuu ihan normaalisti”, Nyberg sanoo.

Makian liikevaihto vuonna 2018 oli 8,1 miljoonaa euroa. Myynnistä 60 prosenttia tulee Suomesta ja 40 kansainvälisiltä markkinoilta.

”Pyrimme kansainvälisille markkinoille hitaasti, mutta Suomi on tärkein. Haluamme, että Suomi on hyvä ja pysyy hyvänä markkinana”, sanoo Nyberg.