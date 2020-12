Lukuaika noin 2 min

Altian uusi Koskenkorva Vodka Climate Action on herättänyt huomiota ulkomaisissa ruoka- ja juomamedioissa. Kyseessä on maailman ensimmäinen regeneratiivisesti eli uudistavasti viljellystä ohrasta valmistettu vodka.

Markkinoille alkuvuodesta 2021 tuotava Koskenkorva Vodka Climate Action on ensimmäinen konkreettinen tuote, joka on syntynyt Altian, maanviljelijä Jari Eerolan ja Baltic Sea Action Groupin eli BSAG:n pitkäaikaisen yhteistyön tuloksena. Uutuustuotteesta ovat uutisoineet muun muassa yhdysvaltalaiset Todays News Post ja News AKMI, brittimediat The Spirits Business, The Morning Advertiser ja The Moodie Davitt Report sekä ruotsalaiset Foodnet.se, Food Supply, Tjock ja Livets Goda.

Uutuusvodkan raaka-aineena käytetty ohra on viljelty BSAG:n Carbon Action -alustan uudistavan maanviljelyn määritelmän mukaisesti. Regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn tavoite on muuntaa pellot päästölähteistä merkittäviksi hiilinieluiksi. Sen avulla parannetaan maaperän kuntoa, mikä mahdollistaa suuremmat sadot ja estää maaperän eroosiota.

”Emme halua tehdä työtämme ympäristömme kustannuksella. Yksi tätä tavoitetta edistävä tekomme on vastuullinen ohranviljely, sillä ohra on yksi merkittävimpiä tuotteidemme hiilijalanjäljen muodostajia. Yhteistyö BSAG:n kanssa mahdollistaa sen, että meillä on käytössämme tuorein tieto tutkimustuloksista ja vaikuttavimmista käytännöistä”, Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä sanoi uuden tuotteen julkistuksen yhteydessä.

Altia tarjoaa sopimusviljelijöilleen uudistavan viljelyn koulutusta

Koskenkorva Vodka Climate Actionin valmistuksessa käytetty ohra on viljelty Hämeenlinnan Tuuloksessa sijaitsevalla Setälä-Eerolan tilalla kesällä 2020. Peltoalalla noudatetaan BSAG:n uudistavan maanviljelyn määritelmää, eli pelloilla on ympärivuotinen kasvipeite ja niitä viljellään viljelykierron mukaisesti, peltoalan muokkaus minimoidaan ja pelloilla käytetään eloperäistä lannoitetta.

Setälä-Eerolan tilan isäntä Jari Eerola on Altian ensimmäinen sopimusviljelijä, jonka tilalta saadaan regeneratiivisesti viljeltyä ohraa. Setälä-Eerolassa viljeltiin kasvukauden aikana 15 hehtaarin peltoalalla noin 50 tonnia ohraa Altian käyttöön. Tästä ohrasta tislataan Koskenkorvan kylässä etanolia Koskenkorva Climate Action -vodkan raaka-aineeksi.

”Tulevaisuudessa koko Setälä-Eerolan tila siirtyy regeneratiiviseen viljelyyn, koska se on pitkällä tähtäimellä paitsi ilmaston myös talouden ja tuottavuuden kannalta kannattavin vaihtoehto. Pidän tätä yhtenä maanviljelijänurani tärkeimmistä hetkistä”, Jari Eerola kertoi tiedotteessa.

Altia tarjoaa uudistavan viljelyn koulutusta kaikille sopimusviljelijöilleen tavoitteenaan, että kaikki sen sopimusviljelijät kouluttautuvat uudistavaan viljelyyn vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö tekee myös tässä yhteistyötä BSAG:n kanssa. Yhteistyö on jatkunut jo viiden vuoden ajan, ja uudesta pitkäaikaisesta yhteistyöstä sovittiin syksyllä 2020.

”Sopimusviljelijöiden kouluttaminen laajentaa selvästi mahdollisuuksiamme käyttää regeneratiivisesti viljeltyä ohraa tuotannossamme. Tämä on tärkeä edellytys ilmasto- ja vastuullisuustavoitteidemme toteutumiselle. Haluamme toimia elintarvikealan edelläkävijänä ja näyttää esimerkkiä myös muille alan toimijoille”, Pekka Tennilä kommentoi.