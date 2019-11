Lukuaika noin 2 min

Apple julkisti oman Apple Tv+ -suoratoistopalvelunsa viikko sitten. Apple on luvannut sarjasisällössä olevan runsaasti sen omia alkuperäissarjoja. Sellainen on palvelun lippulaivasarja The Morning Show, jota tähdittävät Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ja Steve Carell.

The Wall Street Journal kirjoittaa, että sarjassa nähdään myös ennätyksellisen paljon tuotesijoitteluna Applen omia laitteita, mikä ei tietenkään liene suuri yllätys, mutta sen volyymi on saattanut yllättää. iPadit, iPhonet, MacBookit ja laaja kirjo muita Applen laitteita näkyy kymmenosaisessa sarjassa WSJ:n laskujen mukaan keskimäärin 32 kertaa per jakso. Esimerkiksi kakkososassa on neljä sekuntia kestävä kohtaus, jossa näkyy kaikkiaan yhdeksän Apple-perheen tuotetta.

Eniten sarjassa pääsevät esiin iPhonet, mutta voipa sieltä bongata harvinaisuuksiakin kuten HomePod-kaiuttimen, joka on ollut Applelle pettymys. Apple tarjoaa suoratoistopalvelunsa vuodeksi ilmaiseksi, jos kuluttaja hankkii jonkin Applen laitteen.

The Morning Show on draama televisiokanavan aamuohjelmasta, jonka miespuolinen juontaja (Steve Carell) saa potkut jäätyään kiinni seksuaalisesta häirinnästä. Hänen tilalleen palkataan Witherspoonin esittämä hahmo. Yhdessä jaksossa Witherspoon onnistuu eräässä kohtauksessa riisumaan nahkatakkinsa laskematta puhelinta hetkeksikään kädestään.

Tuotesijoittelussa on pitänyt keksiä uusia keinoja kuluneen vuosikymmenen aikana, koska kuluttajat katsovat nykyään yhä enemmän suoratoistosarjoja, joita eivät häiritse mainostauot. Yhdysvalloissa tuotesijoittelubisnes voi kuitenkin hyvin, sen määrä tuplaantunut 10 miljardiin vuodesta 2002.

”Muuttuvassa maailmassa ihmiset katsovat koko ajan vähemmän lineaarista televisiota, miten silloin tavoitetaan erityisesti nuoremmat yleisöt? Yksi tapa on lanseerata oma suoratoistopalvelu, ja esitellä siellä omia tuotteita. Kaikki eivät siihen pysty, mutta Apple pystyy”, mainontaa tutkivan PQ Median presidentti Patrick Quinn sanoo WSJ:n jutussa.