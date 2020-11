Lukuaika noin 2 min

Kaksi suomalaista markkinointitoimistoa Roister Marketing ja Markkinointi Akatemia sekä sen omistama WordPress-toimisto Aucor sulautuivat marraskuun alussa osaksi pohjoismaista Generaxion-konsernia. Generaxionin pääomistaja on ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö Adelis Equity ja se on kasvattanut ­Generaxionia yritysostoilla Suomen lisäksi Tanskassa ja Ruotsissa.

”Me toimimme joka maassa ­samalla ideologialla, ja palvelutarjooma on lähes samanlainen joka maassa”, kertoo Suomen-ryhmittymän toimitusjohtajana aloittanut Janne Mäenpää, joka oli aiemmin Roister Marketingin pääomistaja.

Mäenpää kertoo, että Generaxionin yritysryhmään on valikoitunut kahdenlaisia hyvin erilaisia ryhmiä palvelevia toimistoja.

”Markkinointi Akatemian ­asiakkaat ovat pk-yrityksiä, joille on myyty media- ja kanavaosaamista. Roister taas on auttanut asiakkaita digitaaliseen transformaatioon liittyen ja tehnyt laajoja verkkopalveluita suuryrityksille. Aucor on ostettu vahvistamaan alusta- ja verkkopalveluosaamista. Tavoitteenamme on jatkossa palvella digitalisaatiossa ja markkinoinnissa kaiken kokoisia yrityksiä.”

Asiakkaalle tästä uskotaan koituvan synergiahyötyä.

”Suuret yritykset saavat volyymistä ja suorituskyvystä syntyvän hyödyn. Pienemmät yritykset saavat laajentuneen palveluvalikoiman, joka ei olisi mahdollista ilman suurasiakkaita.”

Lisää rekrytointeja

Generaxionilla on Suomessa sulautumisten myötä 2 200 asiakasta pienistä yrityksistä suuryrityksiin. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan tarjota one size fits all -tyyppistä markkinointia.

”Me emme usko siihen, vaan asiakkaan kanssa lähdetään aina ensimmäiseksi selvittämään, mikä on heikoin lenkki vuorovaikutusprosessissa sen asiakkaan kanssa. Asiakaskohtaisesti on arvioitava, onko ongelma strategiassa, vallitsevissa verkkopalveluissa, sisällössä tai brändissä.”

Yhtiöllä on yhteensä 10 toimistoa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Suomessa Generaxion työllistää yhteensä noin 150 ihmistä, ja sillä on toimistot Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä.

”Meillä voi olla asiantuntijayksikkö jokaiselle digitaaliselle kanavalle tai markkinointiratkaisulle. Liikevaihtomme on hieman enemmän b2c-puolella, mutta meillä ei ole mitään erityistä asiakassegmenttiä, joka olisi korostuneempi kuin toinen.”

Generaxion aikoo palkata Suomessa aktiivisesti lisää väkeä tulevan vuoden ­aikana. Mäenpää kertoo, että tällä hetkellä avoinna on 10 paikkaa.

Koko konsernissa työntekijöitä on tällä hetkellä noin 350.

”Viiden vuoden päästä koko konsernin tavoitteena on 1 000 työntekijää. Silloin voi sanoa että kasvustrategiamme on toteutunut.”

Suomalaisyritykselle liittyminen isompaan kansainväliseen konserniin tuo luonnollisesti lisää resursseja.

”Meidän kannaltamme tärkeää on mahdollisimman relevantin datan saaminen, mutta resurssimme olivat aiemmin rajalliset. Nyt resurssit ovat tietysti aivan erilaiset sekä henkilöstön että erilaisten järjestelmien osalta.”

Lisäksi aiotaan hyödyntää osaamista yli maarajojen.

”Yhtenä konsernin sisäisenä ajatuksena on panostaa sisäiseen oppimiseen. Suomessa olevat ihmiset voivat työskennellä halutessaan Tanskassa tai Ruotsissa tai sinne tehtävissä projekteissa tai päinvastoin.”