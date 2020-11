Lukuaika noin 1 min

Vastapainoksi kansalaisia ehkä kaikkien aikojen eniten stressaavalle presidentinvaalikamppailulle Calm-mobiilisovellus sponsoroi CNN:n tiistai-illan Key Race Alert -vaalilähetystä näyttämällä 30 sekunnin spotin rauhallisesta vesisateesta.

CNN:n Key Race Alert -ominaisuus koostuu graafisista elementeistä, joissa esitetään reaaliajassa tuloksia, sekä äänielementeistä, joilla ilmoitetaan aina, kun ääntenlaskennassa tapahtuu jotain tai asiantuntijat haluavat kertoa reaaliaikaisen ennusteen. Monia televisionkatsojia tämä ”hälytysjärjestelmä” on stressannut.

Lisäksi Calm jakoi sosiaalisen median kanavissaan hengitys- ja rentoutumisharjoituksia.

Mainospaikka ja -ajankohta olivat nappivalinta meditaatiosovellukselle. Adage kirjoittaa, että Calm-sovellus mainittiin tiistaina Twitterissä 9 700 kertaa, mikä oli 248% kasvua edelliseen päivään ja sen julkaisuun sitouduttiin yli 56 000 kertaa. Suurin osa, 99,3 prosenttia Calm-brändiin liittyvistä postauksista tehtiin Twitterissä. Suurin osa ihmisten reaktioista oli positiivisia, ja brändin viesti koettiin hyvällä tavalla humoristisena.

”Ymmärrämme, että nämä vaalit voivat ahdistaa monia, varsinkin kun ne käydään pandemian vallitessa. Halusimme tarjota katsojille hetken rauhaa”, Calmin tiedotteessa sanotaan.

Mieltä rauhoittavien applikaatioiden suosio on kasvanut tänä vuonna ylipäänsä. Huhtikuussa, koronapandemian ollessa pahimmillaan monissa maissa erilaisten meditaatio- ja nukkumista helpottavien sovellusten latausmäärä oli lähes 10 miljoonaa, mikä oli 2 miljoonaa enemmän kuin tämän vuoden tammikuussa, kertoo Techcrunch.

Calmilla on Youtubessa kahdeksan tunnin mittainen sadevideo, joka auttaa rauhoittumisessa ja nukkumisessa. Sitä on katsottu noin viisi miljoonaa kertaa. Se ei ole suinkaan katsotuin sadevideo tällä hetkellä. Kolme tuntia öistä sadetta esittävää videota on katsottu yli 89 miljoonaa kertaa.