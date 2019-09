Kajanuksen roolihahmo työskentelee etelänavalla - ja on opiskellut englantia Family Matters -sarjan uusintoja katselemalla.

Uransa alussa Kajanus piipahti Suomen televisiossa Salatuissa Elämissä, viime aikoina hänet on voinut nähdä myös Sorjosen kakkoskaudella. Viimeiset vuodet Kajanus on kuitenkin jahdannut unelmaansa Hollywoodissa.

Kiireinen suomalaisnäyttelijä ehti avata hetkeksi Hollywoodista kuuman linjan Kauppalehden suuntaan kertoakseen miten päätyi tuoreimpaan Moderni perhe -jaksoon Ariel Winterin vastanäyttelijäksi.

”Suurin osa koe-esiintymisistä täällä pitää hoitaa itse, erilaisiin indie-elokuviin rooleja tarjoavilla sivustoilla pitää vierailla joka ikinen päivä. Modernin perheen kohdalla kutsu koekuvauksiin tuli kuitenkin agenttini Victor Kruglovin kautta. Puhelu aiheesta tuli illalla yhdeksältä, ja koe-esiintyminen olikin jo seuraavana aamuna”, Kajanus kertoo.

Ensimmäinen koe-esiintyminen sujui juuri kuten lukuisista Hollywood-tähtien uraa kartoittavista tv-ohjelmista ja elokuvista olemme oppineet. Samantyyppisiä näyttelijöitä istuu toiveikkaana odotushuoneessa, ja kukin vuorollaan käy tekemässä kohtauksen tarkkaavaisten silmien edessä.

”Rooliin etsittiin nimenomaan suomalaista ja jaksossa kuultava repliikkikin oli jo valmis puhtaalla suomen kielellä. Koekuvauksissa oli kuitenkin paikalla useita eri kansallisuuksia. Itse esiintyminen on ammattituotannoissa ohitse todella nopeasti. Paikalta kannattaakin poistua äkkiä – ettei vahingossa mokaa mitään”, Kajanus vinkkaa rooleja havitteleville.

Tärkeää on myös olla toivomatta tai stressaamatta liikoja. Koe-esiintymisiä ja kuvauksia on jatkuvasti. Paikkaan pyrkii kuitenkin aina useita näyttelijöitä, joista suurin osa ei roolia saa. Kaikkia ajatuksia ei siis kannata laittaa toiveeseen läpimurtoroolin osumisesta kohdalle.

Tällä kertaa onni kuitenkin potkaisi loppuun saakka, sillä muutama päivä koe-esiintymisen jälkeen Kajanus pyydettiin uudelleen Foxin studiolle. Tällä kertaa paikalla olivat roolittajan ja hänen apulaisensa lisäksi sarjan tuottaja/kirjoittaja sekä ohjaaja.

Kohtausta tehtiin tällä kertaa useita kertoja, ja iisalmelainen pääsi muistuttamaan valttikorteistaan: ”Koin tärkeäksi kertoa, että olen ihan oikeasti suomalainen, olen kasvanut Suomessa ja puhun suomea. Jostain syystä nyt viime aikoina täällä on haettu näyttelijöitä nimenomaan suomalaisrooleihin – liekö maabrändityöryhmän ansiota vai mistä johtuu?”.

Muutaman päivän tauon jälkeen agentti soitti iloisella asialla: Kajanus oli valittu rooliin, ja kuvauspäiväkin olisi jo aivan nurkan takana. Sitä ennen studiolla piti käydä sovittamassa roolihahmon vaatteita. Käynnillä oli myös yllättävän iso merkitys kokonaisuuden kannalta, Kajanus kertoo: ”Kun studiolla oli käynyt jo kerran aiemmin, ei varsinaisiin kuvauksiin meno jännittänyt enää niin paljon kuin täysin tuntemattomaan paikkaan astuminen.”

Kuvausten käynnistyessä olo kuitenkin muuttui täysin turvalliseksi. Yllättävää kyllä, kuvauspaikan tunnelma oli Kajanuksen mukaan hyvin samankaltainen kuin suomalaisten takavuosien suosikkisarjassa Kotikadussa. Molemmissa on rutinoitunut, hommia yhdessä pitkään paiskinut ryhmä, joka tietää työnsä jäljen olevan hyvää. Työtavoissakaan ei hirveästi ole eroa, vaan näyttelijän ja ohjaajan sekä muun henkilökunnan välinen vuorovaikutus noudattaa samoja sääntöjä, oli kuvauspaikkana sitten Hollywood tai Lappeenranta – ja työn alla Modernin perheen kaltainen miljoonasarja tai suomalainen Sorjonen.

Herkullisia kertomuksia kulissien takaa tai tarinoita tähtien kanssa keskusteluista Kajanukselta ei uteluista huolimatta heru. Amerikkalaiseen käytäntöön kuuluu yleisesti solmia tiukat vaitiolosopimukset, joiden mukaan kuvausten tapahtumista ei yksityiskohtia kerrota.

Kuvausten jälkeen edessä on kenties koko prosessin tuskaisin osa – odotus. Etenkin pienissä rooleissa ei koskaan ole takeita päätyykö oma suoritus valkokankaalle tai tv-ruuduille saakka. Kajanuksen repliikkejä on jäänyt pois elokuvista ja tv-sarjojen jaksoista niin kotimaassa kuin Hollywoodissakin. Tällä kertaa koko suoritus kuitenkin päätyi leikkaamattomana lopulliseen jaksoon asti.

Megatähtien miljoonapalkkioita pikkurooleista ei vielä heru, mutta paikallisen näyttelijäliiton Screen Actors Guildin minimikorvauksetkin vaikuttavat päiväpalkaksi melkoisen reippailta. Kovin suurta muutosta elämään suosikkisarjassa piipahdus ei kuitenkaan taloudellisesti tuo.

”Onhan päiväpalkka sinänsä melkoisen kova, mutta jos sen suhteuttaa siihen montako vuotta töitä täällä joutuu paiskimaan edes ensimmäistä kunnon roolia varten, ei se yhtäkkiä olekaan kummoinen tuntipalkka. Lisäksi olo on onnistuneen tuotannon jälkeen kuin autokauppiaalla joka on saanut tehtyä yhden kaupan – nyt pitäisi alkaa kiireen vilkkaan saada seuraava auto liikkumaan pihasta”, Kajanus vertaa.

Seuraavaksi vuorossa on Kajanuksen yhdessä suomalaisten ystäviensä Hannu Aukian ja Jaakko Mannisen kanssa vuosia työstämän Someone Somewhere -elokuvan ensi-ilta. Näyttelijäntyön karusta puolesta kertovan suomalaisamerikkalaisen yhteistyön hedelmä nähdään ensin Yhdysvalloissa Bendfilm-festivaaleilla ja marraskuussa myös Suomessa. Ensi vuonna täällä nähdään myös Kajanuksen suomalainen kauhuelokuva Hulluus, sekä miehen tähdittämä eukonkantoelokuva.

Elokuvien lisäksi Kajanus on myös aktiivinen standupin tekijä, viime aikoina hän on isännöinyt Ismo Leikolan Yhdysvalloissa suomeksi vetämiä standup-iltoja. Kaiken muun ohessa aikaa riittää myös omaan, luovien alojen ihmisiä esittelevän With Miska -podcastin tekemiseen.