Kokemus ratkaisee. ”Ihmiset määrittävät yrityksen asiakaskokemuksen perusteella. He hakevat jatkossa yhä enemmän elämyksiä ja kokemuksia”, sanoo ­Martin Roll.

(Juttu on julkaistu aiemmin Markkinointi & Mainonta -lehdessä 9/2019. Julkaisemme sen nyt uudelleen.)

Se tapaaminen oli kirjoitettu tähtiin. Asiakkuusjohtajana mainostoimistoketju DDB:n Kööpenhaminan-toimistossa työskennellyt nuori Martin Roll sai työpaikkansa kautta mahdollisuuden osallistua kansainvälisen Insead-kauppakorkeakoulun Young Managers' Program -ohjelmaan Ranskassa vuonna 1998.

Yhtenä ensimmäisistä päivistä hän näki kirjastossa nuoren korealaisen opiskelijan, jonka kanssa ryhtyi keskustelemaan. Kyseessä oli Emily Sun, jonka isä Joun-Yung Sun toimi YK:n Etelä-Korean suurlähettiläänä.

Kohtaaminen ja ystävystyminen Emilyn kanssa oli käännekohta Rollin elämässä. Hän oli jo ehtinyt innostua Inseadin tarjoamasta kosketuksesta johtamiseen, yritysstrategian luomiseen ja liiketoimintaan. Kaikki tämä oli aivan eri tasolla verrattuna siihen, mitä mainostoimistossa työskennellyt Roll oli kokenut aiemmin.

”Tavattuani Emilyn ymmärsin, miten monipuolisia urapolkuja ja mahdollisuuksia strategisen liikkeenjohtamisen kautta voi avautua. Tapaaminen muutti elämäni. Ymmärsin silloin, etten voisi palata enää mainosmaailmaan”, Roll muistelee.

Inseadin aikana Roll kiinnostui myös Aasian kasvavasta markkinasta. Hän muutti Singaporeen vuosituhannen alussa ja työskenteli aluksi kaksi vuotta tanskalaisen teknologiayrityksen Ascion markkinointijohtajana.

Vuonna 2002 hän perusti oman konsulttialan yrityksen. Roll oli vakuuttunut siitä, että kasvava Aasian markkina on oikea paikka hänelle. Hän teki Singaporesta uuden asemapaikkansa.

Nykyään Roll matkustaa yli 200 päivää vuodessa ja toimii neuvonantajana ja konsulttina lukuisille yrityksille, joita hän ei sopimus- ja luottamussyistä nimeä. Joukossa on lentoyhtiöitä, luksusbrändejä, vähittäiskaupan toimijoita sekä kuluttajabrändejä.

Yrityksistä useampi on mukana talouslehti Fortunen julkistamalla Fortune Global 500 -listalla, johon kootaan 500 maailman suurinta yritystä liikevaihdon mukaisessa suuruusjärjestyksessä.

Nykyisessä roolissaan liikkeenjohdon konsulttina, kiertävänä luennoitsijana ja puhujana Roll katsoo globaalia markkinointia yritysjohdon ja akateemisen koulutuksen näkökulmista.

Martin Roll, 52 Työ: Liikkeenjohdon konsultti, ­luennoitsija, kirjailija ja yrittäjä Ura: Christianhavns ­Reklambureu, WPP, DDB, Ascio, Martin Roll Company Koulutus: Markkinoinnin ja ­liikkeenjohdon kandidaatti 1989 (Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu), MBA 1999 (Insead) Kotimaa: Tanska Nykyinen kotipaikka: Singapore Harrastukset: Lukeminen, ­purjehtiminen, puutarhanhoito ja ruoanlaitto

Aiemmin markkinointitoimisto Supersonin toimitusjohtajaan Samppa Vilkunaan tutustunut Roll on aloittanut nyt helsinkiläistoimiston strategisena neuvonantajana. Kyse on ajankohtaisesta ja luontevasta yhteistyöstä, sillä Superson avasi hiljattain toimiston Rollin kotikaupungissa Singaporessa.

Superson on toimintamalliltaan moderni toimisto, jonka liiketoiminta perustuu vakituisten suunnittelijoiden sijasta yksityisyrittäjien ja freelancereiden käyttöön. Superson kutsuu käyttämiään asiantuntijoita spesialisteiksi.

Vilkunan mukaan Supersonin tavoitteena on ensimmäisen Singaporen-vuoden aikana etabloitua paikalliseen markkinaan, kasvattaa oma spesialistiverkosto yli 50 spesialistiin ja saavuttaa noin 500 000 euron liikevaihto.

Roll auttaa toimistoa saamaan jalansijaa Singaporessa henkilökohtaisten suhteidensa ja kontaktiensa kautta. Hänen arvionsa mukaan avaus Singaporessa on Supersonilta rohkea, mutta oikein ajoitettu veto. Aasia on kiinnostava ja alati kasvava markkina. Se on Rollin mukaan myös kovaa vauhtia kasvamassa maailman tärkeimmäksi markkinaksi.

Merkittävä osa etulinjan moderneista brändeistä tulee Aasiasta. Erityisesti kiinalaiset ja korealaiset yritykset ovat vahvassa nosteessa ja pyrkivät vahvasti maailmalle. Kaikille tuttujen japanilaisyritysten Sonyn ja Mitsubishin rinnalle ovat nousseet eteläkorealaiset Hyundai ja Samsung sekä kiinalaiset Huawei ja Alibaba.

”Yhä useammat kuluttajat ovat ymmärtäneet, että myös Aasialla on paljon tarjottavaa. Sieltä nousee kiinnostavia brändejä, ja myös paikallinen ostovoima kasvaa. Supersonin spesialistimalli avaa mahdollisuuksia mielenkiintoisille projekteille”, Roll kertoo.

”Ensivaiheessa läsnäolo Singaporessa antaa mahdollisuuden auttaa suomalaisia yrityksiä pääsemään käsiksi paikalliseen markkinaan, mutta alun jälkeen myös sikäläiset asiakkuudet tulevat ajankohtaisiksi.”

Superson Perustettu: 2012 Kotipaikka: Helsinki, toimisto myös Singaporessa Liikevaihto 2018: 5,2 milj. € Myyntikate 2018: 2,4 milj. € Operatiivinen tulos 2018: 0,4 milj. € Henkilöstö: 19 Toimitusjohtaja: Samppa Vilkuna

Aasian tuntemuksen ja sikäläisten ovien avaamisen ohella hän tuo toimistolle strategisen liikkeenjohdon näkökulmaa. Tämä on osa globaalia trendiä, jossa konsulttimaailma ja markkinointiviestinnän maailma lähentyvät toisiaan.

Useat konsulttijätit ovat hankkineet omistukseensa luovia toimistoja viime vuosina. Huhtikuussa Accenture osti New Yorkissa päämajansa pitävän Droga5-mainostoimiston.

Viime vuonna 41,60 miljardin dollarin liikevaihdon tehnyt Accenture on aiemmin hankkinut omistukseensa lontoolaisen mainostoimisto Karmaraman sekä australialaisen luovan toimiston The Monkeysin.

Samaan aikaan luovat toimistot ovat Rollin mukaan kiinnostuneet konsulttien palveluista. Hän korostaa, että luovaa tekemistä ei globaalin kilpailun aikana voi tehdä omassa siilossaan, erillään liiketoiminnan ytimestä.

”Monet markkinointijohtajat ovat kovien paineiden alaisina. Heillä on paine todentaa markkinointitoimenpiteiden vaikutus sekä investointien konkreettinen tuotto. Yrityksen johto ja markkinoinnin tekijät puhuvat usein vähän eri kieltä keskenään. Koska minulla on paljon kokemusta molemmilta puolilta, voin toimia eräänlaisena linkkinä luovien markkinointiviestinnän prosessien ja yrityksen operatiivisen johdon ja hallituksen välillä.”

Mikä sitten erottaa voittajat häviäjistä globaalissa kilpailussa? Asiakaskokemuksen ja tuotteen tai palvelun on luonnollisesti oltava ensiluokkaisia. Kaikki palautuu kuitenkin yrityksen strategiseen johtamiseen.

Rollin mukaan toimitusjohtajan täytyy tänä päivänä rakentaa omaa imagoaan. Ihmiset luottavat yrityksiin, mutta viime kädessä he luottavat yritystä johtaviin ihmisiin. Tässä erityisen taitava oli Rollin mukaan Applen edesmennyt toimitusjohtaja Steve Jobs.

”Ihmiset luottivat häneen ja sitä kautta Appleen, koska hän oli avoimesti sitä, mitä oli. Hieman arrogantti visionääri, joka uskoi, että menestyksen salaisuus on erinomaisen tuotteen ohella siinä, millaisen kokemuksen sitä käyttäessään saa. Hän puhui paljon tunteista ja kokemuksesta käyttäen välillä tarkoituksella ylisanoja. Se loi pohjan vahvalle brändille.”

Yritysjohtajia tavatessaan Roll kysyy ensimmäisenä, minkälaisen perinnön he haluavat jättää jälkeensä. Vastaaminen pakottaa johtajan katsomaan seuraavaa vuosineljännestä kauemmas, vuosien päähän.

Seuraavaksi hän kysyy, mikä on yrityksen olemassaolon syvempi tarkoitus. Näiden kysymysten pohjalta syntyy poikkeuksetta mielenkiintoisia keskusteluja. Selkeä missio auttaa johtajia tekemään päätöksiä, joiden kautta brändillä on mahdollisuus tarjota asiakkaalle ostokokemusta vahvempi ja sitouttavampi elämys.

”Maailma on täynnä isoja haasteita. Ilmastonmuutos, nuorten huoli tulevaisuudesta ja väestön kasvu vaikuttavat meihin kaikkiin. Yrityksille tämä avaa paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi vastuullisesti hankituista raaka-aineista valmistetun kahvin nauttiminen voi synnyttää kokemuksen hyvien ja tärkeiden asioiden edistämisestä”, Roll havainnollistaa.