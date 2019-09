Lukuaika noin 1 min

Markkinointiviestintätoimisto OSG Agencyn uutena toimitusjohtajana on aloittanut Mikko Raunio. Hän seuraa tehtävässä OSG Agencyn perustajaa ja pitkäaikaista toimitusjohtajaa Jaakko Ojalaa. Ojala jatkaa Ojala & Saari -konsernin toimitusjohtajana.

Raunio on työskennellyt ennen OSG Agencylle siirtymistään HEKU-ryhmän asiakkuusjohtajana. Hänen tavoitteenaan on vauhdittaa OSG:n markkinointiviestintäpalveluiden myyntiä, verkostoitua alan parhaiden kumppanien kanssa ja kehittää toimiston omaa markkinointia.

”OSG:n kovaa valuuttaa on datan, luovuuden ja digistrategiaosaamisen yhdistäminen. Toimistolla on hyvät palvelut ja mielettömän hyvää osaamista. Tämä viesti pitää saada kantautumaan yhä laajemmalle. Tavoitteena on olla merkittävä palveluntarjoaja datan ja markkinointiviestinnän luovassa yhdistämisessä”, Raunio sanoo tiedotteessa.

Raunio haluaa panostaa myyntityön ohella siihen, että yhtiön asiantuntijoilla on parhaat mahdolliset edellytykset työn tekemiseen. Olemassa olevia tiimejä myös vahvistetaan uusilla työntekijöillä. OSG:n Mikonkadun-toimistolla Helsingissä on jo aloittanut uusi account manager, kokenut markkinointialan ammattilainen Tarja Malka. Hän ottaa hoitoonsa syksyn uudet asiakkuudet. Myös suunnittelupuolelle aiotaan palkata lisää asiantuntijoita.

”Kasvun lisäksi haluamme panostaa edelleen olemassa olevien asiakkaiden palvelemiseen. OSG:llä on pitkäaikaisia ja tyytyväisiä asiakkaita, mikä kertoo, että asioita on tehty oikein. Sillä tiellä jatkamme”, Raunio sanoo.

OSG-yhtiöt toimivat Helsingissä, Turussa ja Malagassa.