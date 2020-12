Emmi Nuorgam halua ­vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin, ja turhautumisen tunne vaivaa toisinaan. ” Sitten pitää vain laittaa some kiinni ja muistuttaa itseään, että on asioita, joihin voi vaikuttaa ja asioita joihin ei voi.”

Maailmanparantaja. Emmi Nuorgam halua ­vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin, ja turhautumisen tunne vaivaa toisinaan. ” Sitten pitää vain laittaa some kiinni ja muistuttaa itseään, että on asioita, joihin voi vaikuttaa ja asioita joihin ei voi.”

Olet ehkä lukenut Emmi Nuorgamin kolumnin kaivosteollisuuden tuhoamasta Saamenmaasta tai kehopositiivisuuden ärsyttävyydestä, törmännyt hänen varoitukseensa korona-dis­informaatiosta somessa tai seurannut kaurajuomakeskustelua IG-livessä.

Nuorgam vaikuttaa monessa, ja se huomattiin tänä vuonna myös kansainvälisesti. Hänet valittiin ensimmäisenä ja ainoana suomalaisena maailmanlaajuiselle Talking Influencen TOP50 Influencers-listalle, jossa rankataan B2B-puolen somevaikuttajia.

Valintaan vaikutti erityisesti Nuorgamin tekemä työ #faktaakoronasta -hankkeessa. Käytännössä hän tulkkasi viranomaistietoa helposti ymmärrettäväksi ja välitti sitä somevaikuttajille. Nuorgamilla oli suora yhteys ministe­riöihin ja tuoreimpaan tietoon.

”Käytin paljon aikaa myös siihen, että etsin ja kommentoin somejul­kaisuja, joissa yritettiin levittää dis­informaatiota”, hän lisää.

Nuorgam on myös vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsingin verkostoon kuuluva influencer match­maker ja tehnyt vuosia töitä vaikut­tajien eettisen ohjeiston puolesta.

”Uskon, että hanke onnistui siksikin niin hyvin, koska minuun luotetaan. Vaikuttajat tietävät, että jos sanon jotain, se on totta ja siihen voi luottaa.”

Opiskelija bloggasi kuntapolitiikasta, ja se oli liikaa

Nuorgamista tuli somevaikuttaja, koska hän ei jaksanut seisoskella toreilla. Hän perusti blogin asettuessaan kuntavaaliehdokkaaksi Ylöjärvellä vuonna 2007.

”Olin opiskelija, ja minulla ei ollut minkäänlaista vaalibudjettia. Lisäksi kuljin viikot Helsingissä töissä, ja ajattelin, että toreilla seisoskelu ei ole mun juttu eivätkä äänestäjäni luultavasti myöskään ole siellä toreilla.”

Nuorgam jäi vaaleissa varasijalle mutta jatkoi vaikuttamista lautakunnissa ja blogissa. Sen avoimuus oli liikaa kuntapolitiikassa.

”Kahden vuoden päästä annoin periksi, luovuin luottamustehtävistä ja muutin Tampereelle.”

Nuorgam ei koe poliittista päätöksentekojärjestelmää motivoivaksi nykyäänkään.

”Minua pyydetään aina vaaleihin useista puolueista, mutta kieltäydyn järjestelmällisesti. Vaikutusmahdollisuuteni ja tapani vaikuttaa ovat muualla.”

Uusia kulmia kaupalliseen tekemiseen

Rakenteisiin pureutuminen ohjaa Nuorgamia. Hän on äänekäs vähemmistöjen puolestapuhuja, joka haluaa kitkeä rasismia, naisvihaa ja verkon vihapuhetta. Toisaalta hän kertoo avoimesti ulkonäköpaineistaan, avioliitostaan ja terapiakäynneistään. Kaupallisissa yhteistöissä hän on ehdoton.

”Teen nykyään vähän kaupallisia yhteistöitä, koska minulla on tiukat kriteerit sille, millaisista asioista haluan puhua, ja minun pitää saada itse valita näkökulmat ja teemat niissä.”

Viimeksi Nuorgam oli mukana Oatlyn maitomyytit-kampanjassa, joka kuohutti suomalaisten maitolaseissa muutama viikko sitten.

”Sen tavoite oli nimenomaan herättää keskustelua aiheesta. Minulla oli ensimmäistä kertaa kaupallisessa yhteistyössä mukana asiantuntijoita, joita haastattelin IG-livessä.”

Nuorgman antoi puheenvuoron myös maitotilalliselle.

”Ehkä menneessä maailmassa ei olisi haluttu, että haastattelen maitotilallista, mutta mielestäni se oli uusi kulma kaupalliseen tekemiseen. Oatly suhtautui siihen positiivisesti. Kampanja onnistui hyvin.”

Valtaosa Nuorgamin asiakkaista on julkishallinnollisia tai kolmannen sektorin toimijoita. ”Joilla on vahva rooli ihmisten medialukutaidon kehittämisessä.”

Yksi Nuorgamin tuore toimeksiantaja on Måndag-mainostoimisto, jonka katon alle Noora Shinglerin blogi Kemikaalicocktail muutti syyskuussa. Syntyi NU Vastuullisuusmedia, ja Shingleristä tuli sen päätoimittaja. Nuorgamin lisäksi kirjoittajia ovat muiden muassa Ina Mikkola, Riikka Suominen, Outi Pyy ja Sami Kuusela.

”Vaikuttavuustuottaja on Suomessa vielä melko tuntematon titteli.

Nuorgam on saamelainen. Hän on impact producer Suvi Westin ohjaamassa dokumentissa Eatnameamet – Hiljainen taistelumme, joka pureutuu Suomen saamelaispolitiikkaan.

”Vaikuttavuustuottaja on Suomessa vielä melko tuntematon titteli. Impact producerin tavoite on toteuttaa dokumenttielokuvan missio. Tehtävä on yhdistelmä markkinointia, viestintää, yhteistyökumppaneiden etsimistä, pr:ää ja tietyssä määrin myös lobbaamista.”

Valtakunnallinen ensi-ilta on alkuvuodesta juuri ennen kevään kuntavaaleja.

”Se ei ole suunnitelmallista vaan onnekas sattuma. Ei meitä silti haittaa, jos vaaleissa keskustellaan elokuvan teemoista.”

Kuka: Tamperelainen vaikuttaja, juontaja, kirjoittaja ja kouluttaja. Työ: Yrittäjä Nuorgamin some ja sparraus -fimassa. Muuta: Edustanut suomalaisia somevaikuttajia vuodesta 2018 Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvassa Mediapoolissa, jossa seuraa informaatiovaikuttamisen ja sosiaalisen median ilmiöitä. Perhe: Puoliso ja kaksi lasta.

”Vihapuhe pitää tuoda julkiseksi”

Miksi kerrot avoimesti myös henkilökohtaisesta elämästäsi?

”Lapsemme syntyivät 2013 ja 2014. Silloin perheblogit olivat tosi suosittuja. Halusin kovasti kuulua samaan ryhmään. Halusin kirjoittaa lasten vaatteista, syömisestä ja kulttuurista, mutta ne olivat kuitenkin toissijaisia asioita, koska kärsin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Kaikki energia meni päivittäiseen selviytymiseen. Kirjoitin lopulta avoimesti masennuksestani, vanhemmuuteen liittyvistä ristiriidoista ja vapauden menettämisen tunteista. Kiittäviä viestejä tuli niin vertaiskokijoilta kuin terveydenhoitoalan ammattilaisiltakin. Tajusin, että en ole ainoa, joka ajattelee näin ja voin auttaa muita kertomalla omista kokemuksistani. Nykyään teen niin aina, kun vastaan tulee vaikeita asioita ja sellainen olo, että olen ainoa, joka kokee näin. Totta kai käsittelen ne ensin itse ja terapiassa ja kaikkia asioita en kerro julkisesti.”

Onko somevaikuttaminen ohimenevä buumi?

”Ehkä kanavat ovat ohimeneviä. Viisi-kuusi vuotta sitten blogien lukijamäärät olivat aivan eriä kuin nyt. Samat ihmiset silti tuottavat yhä sisältöä, mutta kanavat ovat vaihtuneet. Lisäksi somevaikuttajien ammattitaito ja osaaminen kehittyvät koko ajan.”

Miten suhtaudut vihapuheeseen?

”Olen saanut vihapostia vuodesta 2015 lähtien. Se on ”normihuorittelusta” tappouhkauksiin asti. Ensin ajattelin, että jos vain en välitä, ne loppuvat, mutta ei se mennyt niin. Sitten päätin tehdä kaikesta vihapostista julkista. Toiset kirjoittelevat solvauksia kännipäissään, mutta toiset tekevät sitä järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. Vihapuhe on vallankäyttöä ja poliittista vaikuttamista, jolla on selkeä tavoite. Se kohdistuu erityisesti erilaisiin vähemmistöihin ja niihin, jotka ovat heikommassa asemassa. Siksi ajatus siitä, että jätettäisiin välittämättä ja kasvatettaisiin vain paksumpaa nahkaa, on älytön. Vihailmiöllä on yhteiskunnallisia isoja vaikutuksia esimerkiksi siihen, ketkä uskaltavat olla esillä ja puhua julkisesti.”