Alusvaatebrändi Thinx on käynnistänyt ensimmäisen tv-kampanjansa Yhdysvalloissa mainosfilmillä, joka rikkoo tietoisesti sukupuolien perinteistä roolijakoa. Kampanjasta uutisoivat muun muassa AdAge ja ruotsalaislehti Resumé.

Nimeä MENstruation kantava filmi kuvaa kuvitteellista maailmaa, jossa myös miehillä on kuukautiset. Mainoselokuvassa nähdään muun muassa kehomuutoksista hämmentyneenä isälleen kertova nuori teinipoika.

Kampanjan on suunnitellut palkittu mainostoimisto BBDO New York. Kampanjafilmin ohjauksesta vastaa puolestaan tuotantoyhtiö Biscuit Filmworksin Rachel MacDonald.

”Tavoitteenamme oli aitous ja empatia. Merkittävä osa teollisuudesta ja kulttuurista käyttää naurettavia kiertoilmauksia puhuessaan kuukautisista. Halusimme vilpittömästi rakentaa ymmärrystä sekä empatiaa kaikille ihmisille, joilla on kuukautiset”, kertoo BBDO New Yorkin strategiajohtaja Crystal Rix.

Thinx on ensimmäinen kuukautissuoja-alusvaatebrändi, joka on tehnyt TV-mainoskampanjan. Brändin tavoitteena on kampanjallaan ravistella tapaa, jolla kuukautisista puhutaan, sekä vähentää asiaan liittyvää stigmaa.

Thinx Inc.in toimitusjohtaja Maria Molland huomauttaa, että yksi ihmiskehon luonnollisimmista asioista on ihmisten kokemuksissa kääntynyt syystä tai toisesta ilmiöksi, jota piilotellaan ja hävetään.

”Ensimmäisessä tv-kampanjassamme olemme luoneet maailman, jossa tätä kysymystä yritetään ratkoa. Jos kaikilla, miehet mukaan luettuna, olisi kuukautiset, normalisoituisivatko ne? Voisimmeko puhua niistä avoimesti vailla häpeää?”

”Puolella väestöstä on kuukautiset. Me haluamme laajentaa keskustelun koskettamaan kaikkia, itse kuukautisia ei siihen tarvita”, toteaa Molland.

