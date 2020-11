Joulu on antamisen ja jakamisen aikaa. Tori.fi kannustaa kampanjassaan suomalaisia muistamaan ympäristöä myös jouluna.

Tori.fi:n kampanjan sanoma on, että käytetty tavara on ympäristöystävällinen, fiksu, edullinen ja laadukas vaihtoehto, eikä käytettyyn joululahjaan tarvitse liittää nolouden tai tökeryyden leimaa.

Tori.fi:n tekemän kyselytutkimuksen mukaan kolmasosa suomalaisista ei huomioi ympäristöasioita jouluna. Joulun takia koetun ilmastoahdistuksen määrä on vähentynyt viime vuodesta. Tori.fi palkitsee tänäkin vuonna Vuoden käytetyn joululahjan.

Fiksua kuluttamista edistääkseen Joulupukki ryhtyy Kaikille hyvä lahja -kampanjan suojelijaksi. Hän kehottaa kaikkia yhteiselle asialle myös joulunaikaan.

”Joulua tulisi miettiä hieman uusiksi. Se on aika sanoa ääneen. Joulun on kehityttävä ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan.”

”Kun vuosittain kiertää maapallon, muutoksen välttämättömyyden kyllä näkee. Jos ei jouluna ole lunta oli aiemmin niin erikoista, että siitä tehtiin laulu”, Joulupukki miettii.

Fiksu kuluttaminen ja kestävä kehitys ovat nykyään laajalti esillä yhteiskunnassa, mutta joulu on tässä mielessä yksi viimeisistä saarekkeista. Se on vuoden kiihkein kulutusjuhla, joka kiihdyttää uuden tavaran tuotantoa ja jätekertymää.

”Tärkein viesti on, ettei jouluakaan tarvitse mullistaa. Pienet asiat auttaisivat paljon. Lahjat voivat olla käytettyjä ja samalla toivottuja sekä laadukkaita”, pukki sanoo.

Tori.fi:n Kaikille hyvä lahja -Kampanja alkoi maanantaina ja jatkuu jouluun saakka. Joulupukki toteaa, että käytetty joululahja on hyvä lahja kaikille, siis koko maailmalle.

”Koko kuluttaminen on välttämättömän muutoksen keskellä ja joulun on aika tulla osaksi kehitystä”, Joulupukki toteaa.

Joulupukin takana on Joulupukkisäätiö, joka hallinnoi yksinoikeudella Santa Claus Finland -tuotemerkkiä.

Suomalaiset haluavat kierrättää joulunakin

Kaikille hyvä lahja -kampanjan ydin ovat käytetyt joululahjat. Kampanjassa puhutaan niiden puolesta laajasti sosiaalisessa mediassa ja mainonnassa. Tori.fi palkitsee historian toisen Vuoden käytetyn joululahjan.

Vuoden käytetty joululahja 2020 julkistetaan joulukuun 15. päivä. Valintaäänestys on meneillään Tori.fi:ssä.

Suomen ensimmäinen Käytetty joululahja valittiin viime vuonna. Se oli Artekin jakkara.

Ilmastoystävällisyydelle on jouluna tilaa, sillä kolmasosa suomalaisista ei Tori.fi:n kyselytutkimuksen mukaan huomioi lainkaan ympäristöasioita valmistellessaan joulunviettoaan. Kuitenkin suomalaisista 68 prosenttia haluaa säästää ympäristöä joulunakin.

”Lahjat ovat siinä isossa roolissa. Käytettyjen joululahjojen antaminen on jo suosituin keino. Vastaajista 34 prosenttia on alkanut jakaa käytettyjäkin joululahjoja ja 13 prosenttia antaa vain aineettomia lahjoja. Lisäksi 18 prosenttia on luopunut joululahjojen antamisesta”, Tori.fi:n vertaiskauppatuntija Laura Kuusela kertoo tiedotteessa.

Luvut selviävät Tori.fi:n lokakuussa tekemän kyselytutkimuksen vastauksista. Vastaajia oli 2199. Tori.fi teki vastaavan kyselytutkimuksen viime vuonna.

Perustason vastuullisuus on kasvussa, sillä viime vuonna 40 prosenttia sanoi, ettei huomioi ympäristöasioita jouluna. Toisaalta viime vuonna 13 prosenttia suomalaisista ilmoitti kokevansa ilmastoahdistusta joulun takia. Nyt vastaava lukema on yhdeksän prosenttia.

Laura Kuuselan mukaan on hyvä asia, että ahdistuneisuus ei ole ainakaan kasvussa. Hän toteaa, että on ymmärrettävää, kuinka nykyinen tapamme viettää joulua voi synnyttää ahdistusta, kun ilmastotilanne on kaikkien tiedossa.

”Mutta joulu on ilon juhla. Voimme kehittää sitä kestävään suuntaan, jolloin kaikkien on helppoa iloita joulusta. Annetaan siksi kaikille hyvä lahja”, Kuusela kommentoi.