Katso-lehden uusi vastaava päätoimittaja Sonja Peltomäki on työskennellyt pitkään Aller Mediassa.

Uusi pesti. Katso-lehden uusi vastaava päätoimittaja Sonja Peltomäki on työskennellyt pitkään Aller Mediassa.

Uusi pesti. Katso-lehden uusi vastaava päätoimittaja Sonja Peltomäki on työskennellyt pitkään Aller Mediassa.

Lukuaika noin 2 min

Aller Median Head of Design and Production Sonja Peltomäki, 44, on toiminut Katson vt. vastaavana päätoimittajana sen jälkeen, kun aiemmin päätoimittajana työskennellyt Kirsi Lindh-Mansikka irtisanoutui tehtävästään syksyllä.

Peltomäki on pitkän linjan allerilainen vastuualueenaan Allerin viikkolehtibrändien design ja tuotantoprosessit sekä toimitusjärjestelmien kehittäminen.

Lue lisää: Seiskan uusi vastaava päätoimittaja Sami Hernesaho: "Kilpailu ihmisten huomiosta käy koko ajan kiivaampana"

Lue lisää: Pauli Aalto-Setälä jättää Aller Median – siirtyy Dentsu Aegis Networkin toimitusjohtajaksi

Ensi vuonna 60 vuotta täyttävällä Katso-lehdellä on 63 000 lukijaa viikossa. Lehti kasvatti kansallisen KMT-tutkimuksen mukaan lukijamääräänsä 4 000 lukijalla viime vuonna edellisvuoteen verrattuna.

Lehden sisältöihin kuuluvat muun muassa ohjelma- ja elokuvaesittelyt ja -arvostelut, näyttelijähaastattelut, juonipaljastukset ja ohjelmaopas.

”Tunnen Katson ja sen erittäin ammattitaitoisen toimituksen hyvin. Lähden ilolla luotsaamaan brändiä, joka tarjoaa lukijoille monipuolista ja laadukasta sisältöä”, Peltomäki kommentoi Aller Median tiedotteessa.

Lehden hyvät lukijamäärät kertovat Peltomäen mukaan siitä, että Katso tuo lukijoilleen jotain, mitä arvostetaan arjessa.

”Suomalaisilla on TV- ja elokuvasisältöihin vahva suhde, ja Katso on tässä monelle tärkeä kumppani. Lehti inspiroi ohjelmien valinnassa niin kotimaisten kanavien kuin suoratoistopalveluidenkin osalta”, Peltomäki arvioi.

Allerin medialiiketoiminnan johtajan Elina Schüllerin mukaan Katso saa Peltomäestä hyvän vetäjän.

”Tv-tuotantoon kuuluu journalismin lisäksi myös laajalti tuotantoprosesseja ja ohjelmatietodatan käsittelyä. Sonjassa yhdistyvät kaikki nämä osaamiset”, sanoo Elina Schüller.

Suomen Aller on Schüllerin mukaan ottanut tänä syksynä vastuun myös Ruotsin Allerin viikko- ja perhelehtien tv-sisältöjen tuottamisesta.

”Ruotsin tuotannot kuuluvat myös Peltomäen toimenkuvaan. Tv-tuotannot ovat kasvavaa liiketoimintaa meille”, Schüller jatkaa.

Sonja Peltomäki jatkaa päätoimittajuuden ohella All Over Press -kuvapalvelun vetäjänä aiempaan tapaan.

Aller on julkaissut Katso-lehteä vuodesta 2005 lähtien.

Katso-lehden ohella muun muassa Seiska-lehteä julkaisevan Aller Median liikevaihto tilikaudella 2018 oli 29,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 3,1 miljoonaa euroa. Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa oli 169.

Lue lisää: Lidl Suomi valitsi Aller Ideasin: ”Päätökset pohjautuvat aina liiketoiminnan tarpeisiin”