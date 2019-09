Lukuaika noin 2 min

Sosiaalisen median trendaavin ryhmä juuri nyt on vsco girl. Trendi puhuttelee erityisesti teini-ikäisiä tyttöjä, mutta siitä löytävät tuttuja elementtejä myös 1990-luvulla teini-ikänsä eläneet, kuten Levis-farkkujen klassikomallit ja hiusdonitsit (paitsi, että nyt ne pujotetaan ranteisiin).

Esimerkiksi Instagramissa on tällä hetkellä noin 1,3 miljoonaa postausta hashtagilla #vscogirl, ja Youtubessa teinivaikuttajat julkaisevat kilvan videoita, joilla he muuttuvat vsco-tytöiksi. Trendin yksi suosituimpia vaikuttajia on 18-vuotias Emma Chamberlain, jolla on noin kahdeksan miljoonaa seuraajaa Instagramissa.

Vsco tytön tyylin kulmakivet ovat Fjäll Rävenin Kånken-reppu, Vansin tennarit, metallinen, tarroin koristeltu juomapullo, hiusdonitsi ranteessa ja simpukkanauhakoru kaulassa tai nilkassa. Myös Crocsit ja Birkenstockin sandaalit kuuluvat vsco tytön tyyliin. Hashtag #sksksksk puolestaan on uusi OMG, ja sillä ei ole mitään spesifiä selitystä. Sen käyttökonteksti vain pitää tietää, mutta yksi selitys on, että kirjaimet s ja k ovat näppäimistössä kohdissa, joita on helppo naputtaa nopeasti suuren tunteen ilmaisu merkiksi.

Trendi on nostanut myös arvostelua.

”Yleensä, kun puhutaan vsco tytöstä, puhutaan valkoisesta ja hyvin laihasta nuoresta tytöstä, jolla on kaikkien näiden brändien tuotteet, joten tyypillisesti vsco yhdistetään rikkaisiin”, arvosteli 15-vuotias tubettaja Caiti DeCort Buzzfeedille.

Samassa haastattelussa hän myös ihmetteli, mistä tyyli on saanut alkunsa.

”Se vain ilmestyi tyhjästä.”

Nimi tulee mobiilisovelluksesta

Se mikä vsco-trendin erottaa monista muista muoti-ilmiöistä on, että usein sen alkulähteeksi mainitaan videoalusta TikTok ja keksijöikseen nuoret tytöt itse. Siksi sen sanotaan olevan hyvin voimauttava liike, siksikin että vsco tytön kuvasto on myös kaukana kardashianilaisesta piukasta ja paljastavasta pukeutumistyylistä, vahvoista meikeistä ja huulitäytteistä.

Mutta voisiko taustalla olla sittenkin markkinavoimat? Tyyli on saanut nimensä vsco-nimisestä kuvien- ja videoiden muokkaukseen tarkoitetusta applikaatiosta.

VSCO on vahvaa kasvua tekevä amerikkalaisfirma, joka on perustettu vuonna 2011. Applikaatio on ladattu yli 150 miljoonaa kertaa.

Erityisesti VSCO on onnistunut tavoittamaan sukupolvi G:n eli vuosina 1995-2015 syntyneiden huomion lanseerattuaan vuonna 2017 kuukausitilauksen. Sillä on tällä hetkellä yli kaksi miljoonaa maksavaa kuukausitilaajaa. Yli 75 prosenttia heistä on alle 25-vuotiaita.

Vuonna 2018 VSCO tuplasi liikevaihtonsa 50 miljoonaan. VSCOn perustaja Joel Flory sanoi tuolloin Forbesille, että firman missiona on ollut alusta saakka olla paljon enemmän kuin vain applikaatio.

”Visiomme on paljon laajempi kuin työkalut.”