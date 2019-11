Lukuaika noin 2 min

Konsulttitoimisto Kotoban toimitusjohtaja Jukka Hakala ja Vaasan yliopiston professori Marko Kohtamäki aloittavat tammikuussa 2020 vaasalaisen markkinointitoimiston C2:n hallituksessa. C2:n mukaan he tuovat mukanaan näkemystä, joka mahdollistaa aimo harppauksen toimiston kasvupolulla.

C2 tahtoo kehittää toimintaansa potenssiin kaksi, ja nyt tehtävät muutokset hallituksessa ovat osa yhtiön kehitystyötä.

”Ulkopuolisella näkemyksellä vahvistettu hallitus on meille merkittävä kehitysaskel, joka lisää C2:n vaikuttavuutta, auttaa meitä kasvattamaan asiakaskuntaamme sekä laajenemaan maantieteellisesti”, C2:n hallituksen puheenjohtaja Tuukka Turunen sanoo tiedotteessa.

Hallituksessa tammikuussa 2020 aloittavat Hakala ja Kohtamäki tuovat C2:een sekä tieteellistä näkökulmaa että vahvaa brändiosaamista.

“Olen äärimmäisen tyytyväinen ja innostunut, että saamme sparraajiksemme omien alojensa ykkösnimet”, sanoo C2:n toimitusjohtaja Milla Monola.

Vaasan yliopiston professori Kohtamäki on Strategic Business Development -tutkimusryhmän johtaja ja vieraileva professori muun muassa Luulajan teknillisessä korkeakoulussa. Hänellä on pitkä kokemus yritysten ja julkisyhteisöjen strategiatyöstä ja liiketoiminnan kehittämisestä, ja hän on julkaissut lukuisia kirjoja ja noin 70 tieteellistä artikkelia yritysten strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä, strategiatyöstä, palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja strategisista alliansseista.

Hakala puolestaan on viestinnän ja brändien asiantuntija, tietokirjailija, konsultti ja valmentaja, joka on työskennellyt yli 20 vuoden ajan Suomen johtavien markkinointiviestinnän toimistojen suunnittelu- ja johtotehtävissä, viimeksi N2 Comms Oy:n toimitusjohtajana. Hänet tunnetaan myös yhtenä GigaVaasa-akkutehdashankkeen ideoijista. Lisäksi Hakala on palkittu niin viestintä- kuin markkinointialan kilpailuissa.

Hakala ja Kohtamäki näkevät C2:ssa paljon mahdollisuuksia.

”Vaasassa ja Pohjanmaalla on paljon hienoja yrityksiä, joiden liikevaihdosta suurin osa menee vientiin. Näiden yritysten kumppanina C2:lle on kertynyt brändin rakentamisen ja kansainvälisen markkinoinnin osaamista, jolle on kysyntää laajasti ympäri Suomen”, Hakala sanoo tiedotteessa.

”Keskellä muuttuvia markkinoita toimivat yritykset tarvitsevat markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen sellaista rohkeutta ja räväkkyyttä, jota C2:lta löytyy. Näen paljon mahdollisuuksia myös C2:n asiakasyritysten palvelubisneksen kehittämisessä, jota tällä yhteistyöllä voidaan vahvistaa", Kohtamäki jatkaa.

Eri toimialoja edustavien yritysten johdon neuvonantajana toimiva Hakala innostui heti pyynnöstä tulla mukaan C2:n hallitukseen.

”Suomalaisten markkinointiviestinnän toimistojen hallituksissa ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole riippumattomia asiantuntijoita. Tavoitteellinen hallitustyöskentely loistaa poissaolollaan, ja usein hallitus kokoontuu vain paperilla. Siinä menetetään keskeinen resurssi toimiston strategian luomiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. On hienoa, että C2 lähtee järjestelmällisesti kehittämään hallitustyöskentelyään. Se on alalla suorastaan pioneerityötä”, Hakala sanoo.