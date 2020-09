Minttu Räikkönen on Nescafén lisäksi myös vaatebrändi Gugguun brändilähettiläs.

Minttu Räikkönen ryhtyi Nescafén brändilähettilääksi vuosi sitten. Yhteistyö jatkuu nyt uuden tuotelanseerauksen merkeissä. Räikkönen kuten moni muukin suomalaiskuluttaja on tummapaahtoisen kahvin ystävä, ja hän on ollut mukana kehittämässä tänään lanseerattua uutta pikakahvimakua.

”Tykkään itsekin enemmän tummapaahtoisesta kahvista, ja olen ollut alusta asti mukana uuden maun kehittelyssä. Olen kertonut kommentteja ja ajatuksia kahvien aromeista. Niiden perusteella tehtiin kolme erilaista blendiä, joita olen maistellut ja joiden makuvivahteita on muokattu palautteeni perusteella”, Räikkönen kertoo M&M:lle.

Räikkösen ja Nescafén yhteistyö jatkuu samalla sapluunalla kuin aiemmin. Se sisältää Instagram-postauksia sekä ulko- ja myymälämainontaa Suomessa. Räikkösen vaikutusta pikakahvin menekin suhteen ei voida varmaksi sanoa ainakaan vielä, mutta viimeisen kuluneen vuoden aikana suomalaiset ovat lisänneet pikakahvin kulutusta, sanoo Suomen Nestlén maajohtaja Niina Koskinen.

”Yhteistyö on tarjonnut meille ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvattaa Nescafe-pikakahvin käyttöä suomalaisten keskuudessa - nyt selvästi yhä useampi suomalainen juo pikakahvia verrattaessa vuoden takaisin lukuihin”, Koskinen sanoo.

A.C. Nielsenin kotitalouspaneelin mukaan viimeisen vuoden aikana yli 60 000 uutta suomalaista kotitaloutta on ostanut pikakahvia. Kulutuksen kasvu näkyy tasaisesti kaikissa ikäluokissa, mutta korostuu erityisesti 35-49 ikäluokassa.

Noin 10 postausta vuodessa

Räikkösen ja Nescafén välisen sopimuksen yksityiskohtia ei kerrota julkisuuteen, mutta hänen Instagram-tililtään voi laskea, että kuluneen vuoden aikana Räikkönen on julkaissut yhteensä noin 10 Nescafé-postausta 188 000 seuraajalleen.

”Minttu on määrittänyt itse sisällön Instagramissa, emmekä ole sopineet vähimmäis- tai enimmäismääriä julkaisujen suhteen. Meille on tärkeintä, että Minttu postaa silloin, kun se tuntuu hänelle luontevimmalta”, Koskinen sanoo.

”Se on minullekin tärkeää, ettei tarvitse millään minuuttiaikataululla tehdä”, Räikkönen toteaa.

Sitä miten brändilähettiläs on vaikuttanut brändin tunnnettuuteen, ei ole vielä tutkittu, mutta Koskisen mukaan erityisesti nuoremmat ovat löytäneet pikakahvin kuluneen vuoden aikana.

”Tällä hetkellä kahvia kulutetaan entistä enemmän kotioloissa, mikä myös on tarjonnut meille hyvän mahdollisuuden lisätä pikakahvin menekkiä. Erityisesti nuorille kuluttajille on tärkeää myös ekologisuus: kun pikakahvi annostellaan suoraan kuppiin, ei tule kahvihävikkiä.”

Yhteistyö alkoi alunperin Räikkösen aloitteesta.

”Meille oli tärkeintä se, että yhteistyö alun perinkin syntyi Mintun aloitteesta. Hän on ollut jo pitkään vannoutunut pikakahvin ystävä, jolloin hänelle on ollut helppoa ja luontevaa tehdä yhteistyötä”, Koskinen jatkaa.

”Olen ylpeä siitä, miten vastuullisuusasiat on otettu huomioon”

Ison multikansallisen firman brändilähettiläänä Räikkönen on saanut seuraajiltaan myös kritiikkiä liittyen siihen, miksi hän on valinnut juuri Nestlén kumppanikseen.

”Negatiivisiakin kommentteja tulee, sehän on selvä. Halusin työskennellä Nestlén kanssa, sillä tiedän, että se on yksi maailman vastuullisimmista yrityksistä. Niistä asioista otin selvää jo ennen yhteistyön alkamista, ja olen ylpeä siitä, miten vastuullisuusasiat on otettu huomioon Nestléllä”, Räikkönen sanoo.

Nestlé on maailman suurin elintarvikeyritys, ja menneiden vuosien kohuista oppineena se on panostanut vastuullisuustyöhönsä paljon viime vuosina. Siksikin, että nykypäivän sijoittajat ovat entistä tiedostavampia esimerkiksi ekologisten kysymysten suhteen. Nescafélla on oma vastuullisuusohjelmansa, jonka puitteissa kahvinviljelijöitä koulutetaan ekologisempaan ja eettisempään viljelyyn, mutta heidän ei ole myöskään sen vastapainoksi pakko myydä satoaan Nescafélle.

”Investoimme paljon kahvin tulevaisuuteen Nescafé Plan -ohjelman kautta. Esimerkiksi kahvipensaat ovat vanhoja, ja uudistamme niitä. Pyrimme sitä kautta mahdollistamaan, että pienviljelijät saisivat paremman tuoton ja sadon”, Koskinen kertoo.

Nestlén mukaan joka sekunti maailmassa nautitaan noin 6 000 kuppia Nescafé-kahvia. Aivan kaikki Nestlén kahvi ei ole vielä vastuullisesti sertifioitua.

”Nestlé on maailman suurin raakakahvin ostaja, ja koko se määrä ei taivu vielä sertifioinnin piiriin. Ostamme yli 10 prosenttia maailman raakakahveista. Suurin osa tulee pienviljelijöiltä, ja tiloja on paljon. Mutta esimerkiksi Pohjoismaihin tulevasta kahvista 99,9 prosenttia on vastuullisesti tuotettua kahvia”, Koskinen sanoo.

Tällä hetkellä Räikkönen jatkaa yhteistyötä myös kotimaisen vaatebrändi Gugguun kanssa, jonka osaomistaja hän myös on.

”Uusia yhteistöitä näiden lisäksi minulla ei ole tällä hetkellä, mutta olen toki avoin, jos tuote tai yritys vastaa arvojani ja tulee jokin tarjous joka kolahtaa”, hän sanoo.