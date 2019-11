Lukuaika noin 2 min

Joulun jälkeen kuusenraato on hirveä riesa. Neulasia on vielä juhannuksena nurkissa, ja taloyhtiön jätekatos täytyy risuista. Miksi et vuokraisi kuusta, joka kasvaa multaruukussa? Joulun jälkeen voisit palauttaa sen kasvattajalle, joka kaivaa sen peltoon ja nostaa ensi jouluna taas ruukkuun ja sisälle koristeltavaksi. Joulukuusi as a service, siis.

Helsinkiläinen biologianopettaja Torbjörn Granberg mietti monta vuotta jotakin lisähommaa opettamisen ohelle. Hän yritti muun muassa puiden kasvattamista ja myymistä oppilaiden kanssa koulun piikkiin. Se ei toiminut. Sitten hän näki Youtubessa videon joulukuusivuokraamosta, joka toimi hänen muistikuviensa mukaan Britanniassa. Myös Ilta-Sanomissa oli vuonna 2015 juttu vastaavasta palvelusta Saksassa. Siinä luonnonvarakeskuksen tutkija sanoo, että ruukkukuusi voisi olla hankala Suomen oloissa.

”Katsotaan”, kertoo Granberg ajatelleensa jutun luettuaan.

Hän löysi Eurasta joulukuusienkasvattajan, joka myy kuuset ruukussa. Kaveri teki nettisivun, ja joulukuusivuokraamo Vuokrapuu.fi oli pystyssä. Suomessa kasvanut joulukuusi (150–180cm) vuokrattuna nyt tutustumishintaan 70€/kausi.

Summasta kymppi menee uusien puiden istuttamiseen.

Granberg kertoi keskiviikkona illalla saaneensa liki 60 yhteydenottoa vuorokaudessa. Kuusia oli vain kymmenen, joten nyt nettisivulla lukee jo loppuunmyyty, slutsåld.

”Laitoin äsken just viestiä, että löytyisikö vielä lisää puita”, Granberg kertoo. Torstaiaamuna hän kertoi jonottajille, että lisää kuusia on tulossa, mutta jonopaikatkin ovat jo menneet.

”En ole ehtinyt mitään y-tunnusta hankkia, joten ainakin tämän vuoden toimin ihan henkilönä."

Granbergilla on pieni pelto Sipoossa, jossa kuuset saavat viettää kesälomansa. Lähipiirissä on metsänhoitoa osaavia, joilta kysellä neuvoja.

”Puuntoimittajan mukaan kuusten pitäisi pärjätä, jos ne laitetaan uudelleen kasvamaan. Jos tulee kovia pakkasia tammikuussa, sitten en tiedä.”

Hän ei ole ihan varma vielä, miten kuuset istutetaan.

”Joko muoviruukuissa tai sitten häkeissä, niin että saavat ravinteet suoraan pellosta.”

Saavatko joulunviettäjät ohjeita kuusensa hengissäpitämiseen?

”Jos osaa kastelukannua käyttää, uskon että kuusi joulun yli pärjää. Mullan pitää vaan pysyä kosteana."