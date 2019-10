Lukuaika noin 4 min

Suomen suurin kehitysvamma-alan toimija Rinnekoti nosti taannoisessa viestintätoimisto Drumin kanssa yhteistyössä toteutetussa työpaikkailmoituksessaan esiin rekrytoivan esimiehen, tulevien työkavereiden tai tehtävästä vastaavan rekrytoijan sijaan esiin ne, joille työtä tehdään – eli yksiköiden asiakkaat.

Rinnekodin yhteistyössä Drumin kanssa toteuttama sympaattinen Työhaastattelu-kampanjavideo voitti yleisöäänestyksen ja palkittiin Rekrygaalassa torstaina Vuoden parhaana työpaikkailmoituksena.

Videomuotoinen ilmoitus oli yleisöäänestyksen suosikki kolmen finalistin joukosta. Yhteensä äänestyksessä annettiin yli 1 500 ääntä.

Videolla Rinnekodin kehitysvammaiset ja autismikirjolla olevat asukkaat kyselevät työpaikanhakijoilta aseista riisuvan rehellisiä ja suoria kysymyksiä, kuten ”tykkäätkö askarrella?”, ”Vietkö mut museoon?” ja ”Ootko sä mukava?”.

Nämä eivät ole kaikkein tavallisimpia työhaastattelukysymyksiä, mutta Rinnekodin kehitysvammaisille ja autismikirjon asukkaille niitä kaikkein tärkeimpiä.

Sympaattinen ja hyväntuulinen video herätti paljon positiivista huomiota ja oli rohkea teko aikana, jolloin sosiaali- ja terveysalalla kuohuu.

“Kiitos ideasta kuuluu viestintätoimistollemme Drumille. Heiltä se idea tuli ja me lähdettiin heti täysillä mukaan, koska me ajateltiin, että ilman muuta!”, kertoo Rinnekodin henkilöstöjohtaja Nina Leppäkangas tiedotteessa.

Drumin asiakkuusjohtaja Kristiina Heikkonen kertoo, että Työhaastattelu-kampanja on on ollut toimistolle sekä inspiroiva että merkityksellinen projekti.

”Rinnekodin rekrytointikampanjan suunnittelu on ollut meille ihan mahtava ja merkityksellinenkin projekti. Parhaat ideathan ovat usein yksinkertaisia. Kun keksimme kääntää ajatuksen päälaelleen ja päästää Rinnekodin asiakkaat työhaastattelijoiksi, ajatus tuntui heti oikealta. Kampanjan idea kolahti heti myös asiakkaaseemme, joten projekti sai lentävän lähdön”, Heikkonen kertoo M&M:lle.

Oman mielenkiintoisen lisämausteensa projektiin toi aitous. Tällä kertaa valmista käsikirjoitusta ei ollut, eikä sellaista myöskään haluttu. Lähtökohta oli Kristiina Heikkosen mukaan tästä syystä jännittävä

”Tätä kampanjaa ei voinut mitenkään käsikirjoittaa etukäteen ja halusimmekin vastausten olevan todella aitoja. Erityisryhmien kanssa työskentely vaatii tiettyä herkkyyttä, joten se piti ottaa huomioon kampanjaa tehdessä. Rinnekodin asiakkaiden kanssa vietetty kuvauspäivä oli kuitenkin hieno kokemus ja asiakkaiden kysymykset osuvampia kuin mitä olisimme keksineet itse. Aitoutta ei voi käsikirjoittaa”, Heikkonen kertoo.

Koska tärkeimmässä roolissa kampanjassa olivat juuri Rinnekodin asiakkaat voittoa myös juhlitaan luonnollisesti yhdessä heidän kanssaan.

"Asiakkaamme olivat aivan innoissaan tässä mukana, se oli mahtavaa! He ovat niin aitoja, eikä heille voi kertoa, mitä tai miten pitää sanoa. He sanovat sen sillä omalla tyylillään. Meillä on huomenna yhteiset bileet, jotka oli jo sovittu, tuli voittoa tai ei. Asiakkaat odottavat sitä kovasti”, kertoo Nina Leppäkangas.

Ilmoitus vastasi hoiva-alan osaajapulaan

Vaativana tunnettu vammaisala kärsii muun sote-alan tavoin osaajapulasta: suurin osa alan tekijöistä on jo töissä, ja alalle valmistuu liian vähän uusia ammattilaisia.

Siksi myös voittajailmoituksen ja sen ympärille rakennetun kampanjan tavoitteena oli löytää Rinnekodin yksiköihin uusia työntekijöitä ja vahvistaa Rinnekodin tunnettuutta ja näkyvyyttä sote-alan työnantajana.

"Rekry onnistui olosuhteisiin nähden hyvin. Me haettiin silloin tosi paljon työntekijöitä uusiin yksikköihimme Espooseen ja Lahteen. Haettiin isoa massaa työntekijöitä, mikä on aina ihan älyttömän vaikeaa. Sellainen 70 prosenttia paikoista saatiin täytettyä, ja ainakin uskoimme, että tällä olisi siihen aika iso vaikutus", Leppäkangas kertoo.

Kristiina Heikkonen toteaa, että myös Drumin tekijät ovat erittäin otettuja siitä, että kampanja sekä kosketti, että toimi myös toivotulla tavalla.

”Kampanja-aikana saatiin avoimista työpaikoista täytettyä 70 prosenttia ja tämä on vaikealla alalla huikea saavutus.”

”Erityinen kiitos kuuluu tietenkin rohkealle asiakkaallemme Rinnekodille sekä kampanjan kasvoille eli Rinnekodin asiakkaille. Olemme ylpeitä siitä, että saimme antaa äänen ja nostaa valokeilaan ne, joiden takia sote-alalla tehdään töitä”, Heikkonen kiteyttää.

Vuoden paras työpaikkailmoitus -kategorian muut finalistit olivat Nitorin yhteistyössä mainostoimisto Tehtaankadun ja Pablo Filmsin kanssa toteuttama S.E.D.I-kampanja, jossa Esko Valtaoja etsi insinööriälyä sekä Pauligin modernisoitu Kahvilähettiläs-ilmoitus.

Gaalassa palkittiin myös Vuoden rekrytointiteko, Vuoden rekrytoija sekä Vuoden rekrytointialan kehittäjä.

