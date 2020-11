Fafa’s on sopinut avaavansa ainakin kaksi uutta ravintolaa ennen maaliskuun loppua.

Viestit ravintola-alalta ovat olleet viime aikoina synkkiä. Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n lokakuun suhdannebarometri kertoi matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanteen ”matelevan pohjamudissa”. Myynti on jatkanut vähentymistään ja myyntiodotukset kääntyneet selvään laskuun, EK kertoo.

Pikaruokaketju Fafa's kuitenkin aikoo yhä laajentua. Ketjulla on nyt Suomessa 43 ravintolaa ja se on sopinut avaavansa ainakin kaksi uutta ennen maaliskuun loppua. Uudet ravintolat tulevat Vantaalle ja Helsingin Vallillaan.

Vielä vuoden 2019 kevättalvella Fafa’s suunnitteli 300 ravintolan avaamista viiden vuoden aikana Suomessa ja ulkomailla, mutta tästä tavoitteesta on luovuttu koronan takia. Toimitusjohtaja Ville Myllyniemen mukaan suunnitelmaa mietitään sitten uudestaan, ”kun maailma on palautunut vähän normaalimmaksi”.

Numeerisia tavoitteita ravintoloiden avaamismäärästä ei enää ole.

”Menemme tilanteen mukaan. Emme avaa uusia ravintoloita, jos hyviä liikepaikkoja ei ole. Jos on, niin avaamme niin monta kuin niitä tulee”, Myllyniemi sanoo. Uusia paikkoja etsitään Suomen suurimmista kaupungeista.

Vain seitsemän asiakaspaikkaa

Fafa’sin ravintoloista 39 on yksityisten yrittäjien omistuksessa. Koko Fafa’s-ketjun viime maaliskuun lopussa päättyneen tilikauden liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa, ja korona ennätti jo vaikuttaa myyntiin. Tällä tilikaudella ketjun myynnin ennakoidaan yltävän 15 miljoonaan, mutta ravintoloiden määrä on kasvanut.

Kaiken kaikkiaan korona on vaikeuttanut myös Fafa’sin toimintaa, mutta Myllyniemen mukaan ketju on pärjännyt suhteellisen hyvin.

Pärjäämistä selittää liiketoimintamalli, joka pohjaa siihen, että annoksia ostetaan mukaan vaikkapa kotona syötäväksi. ”Ensimmäisessä paikassamme Iso Roobertinkadulla oli vain seitsemän asiakaspaikkaa”, Myllyniemi muistuttaa. Tilanne on hyvin erilainen kuin vaikkapa à la carte -ravintoloilla tai lounasravintoloilla.

Korona-aikana Fafa’sin myynti on kehittynyt kahtalaisesti: Helsingin keskustan ravintoloissa on hiljaista ja niiden toiminta on miinuksella. Muualla ravintoloilla menee jopa paremmin kuin vuotta aiemmin.

Uusia digitaalisia kanavia

Varmistaakseen pärjäämisen myös tulevaisuudessa Fafa’s kehittää digitaalisia palveluitaan. Maailma muuttuu, joten ravintoloidenkin on muututtava. ”Pitää mennä sinne, missä asiakkaat ovat”, Myllyniemi sanoo. Siis kännyköihin ja läppäreille.

Koronakriisin alettua Fafa’s avasi oman nettikauppansa, ja parin viikon päästä se alkaa pilotoida omaa kuljetuspalvelua. Tänä vuonna Fafa’s aikoo julkaista myös oman mobiilisovelluksen ja chatbotin, jonka kautta asiakas voi tilata ruokaa kotiin vaikka Instagramissa.

Fafa’s siis rakentaa nyt erilaisia digitaalisia myyntikanavia. ”Luomme eri kanavia, joilla kaikilla on omat asiakkaat”, Myllyniemi summaa suunnitelmaa.