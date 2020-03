Lukuaika noin 4 min

Markkinointiviestintätoimisto Drama Queen kävi yt-neuvottelut viime vuoden lopulla. Ne koskivat yrityksen Suomen-toimiston konseptisuunnittelijoita, projektipäälliköitä sekä digitiimiä. Niiden piirissä oli yhdeksän henkilöä, joista neljä irtisanottiin ja viisi osa-aikaistettiin.

”Yt-neuvottelut käytiin pääasiallisesti tuotannollista syistä, jotta voisimme vastata muuttuvaan kysyntään”, toimitusjohtaja Matias Mero sanoo M&M:lle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yt-neuvotteluissa Drama Queen irtisanoi eniten ohjelmoijia, koska kysyntää ohjelmointipalveluille ei ollut enää entiseen malliin.

”Meillä on ollut koodauspuoli vuosien ajan vahva, mutta nyt on huomattu selvästi muutos sen kysynnässä. Tänä päivänä taas PR:n ja viestinnän kulman yhdistämisessä markkinointiviestintään on selkeä piikki kysynnässä. Karrikoiden ilmaistuna muutama vuosi sitten rakensimme asiakkaille isojakin alustakokonaisuuksia. Nyt teemme paljon luovaa sisällöntuotantoa ja rakennamme konsepteja niille alustoille ja markkinoimme niitä”, Mero kertoo.

Helmikuussa Drama Queenillä aloittivat asiakkuusjohtaja Nana Paija, senior AD Mya Rydman ja senior copy Joel Huttunen. Osa nyt tehdyistä rekrytoinneista koski tiimejä, joissa yt-neuvoteltiin, mutta Mero sanoo, että muuttuneen kysynnän myötä osa-aikaistukset peruttiin ja uusia ihmisiä palkattiin.

”Nyt lavennettiin luovaa tekemistä, konseptitason senioritekemistä ja asiakkuusjohtoa kokemuksella”, Mero sanoo.

Nana Paija siirtyi Drama Queenin Helsingin-toimistolle TBWA:sta, Mya Rydman Mirum Tukholmasta ja Joel Huttunen Kuubista.

”Halusin tulla Drama Queeniin, koska minulla oli fiilis, että toimistossa työntekijät nähdään resurssien sijaan ihmisenä”, Mya Rydman kertoo tiedotteessa.

Joel Huttuseen vetosi tiedotteen mukaan Drama Queenista huokuva hyvä energia ja kollegoiden avoin tapa tehdä töitä yhdessä.

”Työntekijöiden hyvinvointi ei synny niinkään käytännön eduista, kuten terveyspalveluista tai liikuntaseteleistä vaan siitä, miten ihmiset kohtaavat toisensa. Draamailijoiden avoimuus, hymyt ja naurut työpäivän lomassa tuntuvat hyvältä. Työ on mielekästä myös siksi, että Drama Queenissa jokaisen panos ja asiantuntijuus koetaan tärkeäksi”, Nana Paija puolestaan sanoo tiedotteessa.

Kysyntä määrää tekijöitä

Drama Queen profiloituu 360-toimistona, jonka katon alta asiakas saa halutessaan kaikki markkinointiviestinnän palvelut. Samaan aikaan on oltava valppaana sen suhteen, mihin suuntaan kysyntä milloinkin aaltoilee.

”Pyrimme tarjoamaan modernisti joka kulmaa asiakkaille. Kysyntä tietysti aaltoilee. Se voi olla parin vuoden päästä taas ihan muuta. Voihan olla, että silloin yhtäkkiä tarvitsemmekin taas lisää koodareita. Mutta tämä on mielestäni toimistojen arkea hyvässä ja huonossa. Pitää pystyä tekemään nopeita peliliikkeitä, että liiketoiminta on kannattavaa”, Mero sanoo.

Onko yt:t sitten paras tapa reagoida kysynnän muutoksiin?

”Ei se paras tapa ole! Meidän yt:t pidettiin niin pehmeästi kuin mahdollista. Meillä oli iso porukka miettimässä toimenpiteitä, ja irtisanottavien määrä saatiin yli puolitettua osa-aikaistuksien avulla. Olen ollut firmassa 15 vuotta, ja sinä aikana on ollut vain yhdet yt:t aiemmin.”

Ihmisten uudelleenkoulutus ei ole aina vaihtoehto.

”Yt:t ovat meillä aina viimeinen keino, ei työkalu, mutta joissain tapauksissa ääripäät vain ovat liian suuria, ettei koodarista viestintäihmistä saa tai päinvastoin.”

Yt:t vaikuttavat aina työyhteisön ilmapiiriin ja useimmiten negatiivisesti.

”Ainahan ilmapiiri vähän kärsii, mutta tänä vuonna tehdyssä kyselyssä ihmisten työtyytyväisyys oli noussut vuoden takaisesta, vaikka välissä oli käyty yt-neuvottelut. Keskityimme yt-prosessissa siihen, että asioista infottiin ja niitä perusteltiin. Jos yt:t nyt ikinä voivat mennä hyvin, niin mielestäni ne menivät meillä niin hyvin kuin voi mennä.”

Hereillä on oltava jatkuvasti

Muistakin markkinointialan toimistoista on kuultu yt-uutisia viime aikoina. Onko kyse uudesta normaalista?

”Markkinoinnin murros tuskin koskee ainoastaan meidän toimistoa. Odotan, että yyteitä saattaa tulla enemmänkin, mutta en usko että sellaiseen mennään kuten joillain muilla aloilla, että koko ajan toisesta päästä menee ulos ja toisesta tulee sisään”, Mero sanoo ja lisää:

”Ajat eivät ole parhaat ja nähtäväksi jää miten vaikuttaa koronavirus. Ei tässä varmasti helppoja vuosia ole tulossa.”

Meron mukaan on sekä työnantajan että työntekijän etu, että käynnissä olevassa markkinoinnin muutoksessa jokainen pitäisi silmänsä auki.

”Varpaillaan ja hereillä pitää olla koko ajan. Jos jämähtää, voi huomata liian myöhään, ettei paketti olekaan enää ajan tasalla, jolloin edessä voi olla suuret yt-neuvottelut.”