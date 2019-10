Lukuaika noin 1 min

Specsavers muistuttaa viime viikolla vietetyn maailman näkökyvyn päivän kunniaksi lanseeraamallaan uudella kampanjalla yhteistyössä Näkövammaisten liiton kanssa säännöllisen näöntutkimuksen tärkeydestä.

Kampanjan tarkoitus on haastaa suomalaiset huolehtimaan silmiensä terveydestä ja lisätä tietoisuutta siitä, että jopa puolet näönmenetyksistä olisi ennaltaehkäistävissä. Specsaversin teettämien tutkimusten mukaan jopa 84 prosenttia suomalaisista pitää näköä kaikista tärkeimpänä aistinaan, mutta vain alle puolet käy näöntutkimuksessa suositusten mukaisesti kahden vuoden välein.

Kampanjavideolla esiintyvät todelliset ihmiset ja heidän tarinansa. Videolla Specsavers kutsuu satunnaisen joukon suomalaisia tapaamiseen, jossa tarkoituksena on tutkia osallistujien näkö ja silmien terveys.

Näöntutkimuksen jälkeen paljastuu, että yhdellä osallistujista onkin erityinen tarina kerrottavanaan. Hänen silmissään oli aikaisemmassa optikon tutkimuksessa havaittu pullistuneet näköhermonpäät, joiden aiheuttajaksi selvisi kookas aivokammion kysta.

Specsaversin kampanja toteutetaan Pohjoismaissa ja Hollannissa, ja kustakin maasta on etsitty videolle omat testihenkilönsä.

Konseptin on suunnitellut Filippa Borg von Bülof, joka toimii freelancerina yrityksessään FBvB. Videon kuvaukset ja jälkituotannon on tehnyt tanskalainen tuotantotalo Welcome Post. Suomessa copywriterina toimi Markku Haapalehto. Luovan toteutuksen on tehnyt Fosbury.

Kampanjavideo näkyy tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa. Varsinainen monikanavainen kampanja käynnistyy ensi viikolla, ja siihen sisältyy mainontaa sosiaalisen median lisäksi televisiossa, printissä ja radiossa sekä vaikuttajayhteistyötä. Vaikuttajista näkyvimmin mukana kampanjassa ovat Kaisa Mäkäräinen ja Hanna Sumari. Heidän lisäkseen mukana ovat myös Joonas Pesonen ja Sita Salminen.

Specsavers ei kerro kampanjan budjettia julkisuuteen.