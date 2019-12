Lukuaika noin 2 min

Väite 1: Suomalainen muotoilu ajelehtii yrjökukkapuroilla ja alvaraalloilla. 2000-luvun tekijöiden brändäys on epäonnistunut.

”Henkilöbrändien aika muotoilualalla on joka tapauksessa ohi ja se on hyvä. Entisaikaan on puhuttu näistä sankarimuotoilijoista, sitä ei enää ole olemassa. Nykyään pystytään laajemmin tunnistamaan, että muotoilu on tiimityötä joka yhdistää monen eri alan osaajia. Tuotteita, palveluita, asioita ja kaupunkeja suunnitellaan paljon laaja-alaisemmin.”

Väite 2: Radio-ohjelma on surkea formaatti pyörittämällenne Design Weeklylle. Muotoilu halutaan nähdä, ei kuulla.

”Muotoilu on muutakin kuin visuaalista. Eihän esimerkiksi palvelumuotoilu, oikeusmuotoilu tai kaupunkisuunnittelu tarvitse kuvaa tai videota tuekseen. Käsittelemme isoja aiheita ja haluamme keskustella niistä rauhassa tunnin ajan. Käymme myös kriittistä keskustelua, mikä on Suomessa harvinaista, ja sen merkitys on tärkeämpää.”

Väite 3: Olympiastadion on ensi vuoden Design Weekin tapahtumapaikka. Yritätte urheilun varjolla saada kävijöitä, koska designin oma suosio ei riitä.

”Tämä on totta! Pyrimme laajentamaan yleisöjä koko ajan, ja tämä on meille ja muotoilukentälle tosi hieno mahdollisuus päästä levittämään muotoilun sanomaa ihmisille, jotka eivät välttämättä vielä tiedä olevansa siitä kiinnostuneita. Design Weeklyn lukijakyselyn perusteella suuri osa meidän seuraajista ei ole muotoilualalla ollenkaan, mikä todistaa, että tämä on kiinnostava ala.”

Väite 4: Vaihdatte paikkaa koko ajan, koska Design Weekillä ei ole identiteettiä.

”Me olemme kaupunkifestivaali, ja haluamme olla kaikkien saavutettavissa. Helsingin keskustassa ei yksinkertaisesti ole pysyvää, täydellisesti sopivaa tapahtumapaikkaa, joka on oikeastaan hyvä asia. Meidän toiminnassa tärkeää on muotoilun ja arkkitehtuurin lukutaidon lisääminen. Mitä paremmin pystymme tunnistamaan ympärillämme olevaa suunnittelua, sitä kriittisemmin osaamme siihen suhtautua. Uudistuminen ja jatkuva uuden näyttäminen ja esittäminen on meidän identiteetti. Se pitää työn kiinnostavana ja saa meidät pysymään ajankohtaisena.”

Väite 5: Helsinki on pullollaan muotoiluun liittyviä toimijoita, kukaan ei edes huomaa erikoistapahtumaa.

”Me olemme alusta kaupungin muotoilutoimijoille ja ylpeitä siitä, että esimerkiksi festivaaliohjelmisto rakentuu yhteistyössä paikallisen muotoilualan verkoston kanssa. Meillä on yli 200 tapahtumaa, ja mukaan ohjelmistoon saa hakea kuka vaan. Uskomme siihen, että yhdessä toimiminen hyödyttää ihan jokaista."