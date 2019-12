Lukuaika noin 2 min

Kyrö toi Dairy Cream -kermaliköörinsä markkinoille viime keväänä pääsiäisen aikaan. Silloin kampanjan mainoskasvona nähtiin Juha Mieto.

Uudessa Kyrön omiin digitaalisiin kanaviin toteutetussa kampanjassa Dreamgirls-konseptistaan tuttu dj-duo Taika Mannila ja Lina Schiffer toimivat kermaliköörin lähettiläinä uutislähetystä tunnelmaltaan muistuttavassa, leikkisässä spotissa.

Kyrön brändituottaja Pirita Litmanen kertoo brändin halunneen tuoda kermalikööriä esille vahvojen persoonien kautta ja korostaa, että tuotetta voi nauttia monella tavalla.

”Lina ja Taika tulivat nopeasti mieleen. Samalla innostuimme sanojen drem ja cream välisestä samankaltaisuudesta. Siitä kaikki lähti”, Litmanen kertoo M&M:lle.

Mannila ja Schiffer tunnetaan Dreamgirlsin perustajina. Kyseessä on rap- ja rnb-musiikkia esittävä artistien ryhmittymä, jonka kaikki jäsenet ovat naisia.

Kaksikko vetää myös Bassoradiolla D.R.E.A.M.-nimistä musiikkiohjelmaa. Ystävysten unelmana on myös oma sketsisarja ja late nigh talk show.

Mannila ja Schiffer olivat mukana kampanjan suunnittelussa alusta asti. He halusivat mainoksessa leikkiä alkoholimainonnan jämähtäneiden sukupuoliroolien kanssa.

Suunnittelussa ammennettiin inspiraatiota esimerkiksi alkoholimainonnan miehisyydestä.

”Inspiraatiota mainoksen tekemiseen haettiin esimerkiksi Bill Murrayn Lost in Translation -elokuvassa näyttelemän hahmon viskimainoskohtauksesta, sekä googlaamalla ’nice alcohol commercial’ ja ’how to drink in a responsible and sensual way’”, Mannila kertoo tiedotteessa.

”Inspiraationa tämän mainoksen tekemiseen oli myös kermaliköörien yleinen aliarvostus ja nolous, sekä Kyrön maanläheisyys brändinä. Ja tietenkin kaikki maailman dreamgirlsit”, Schiffer täydentää.

Humoristinen lähestymistapa on Pirita Litmasen mukaan monella tavalla Kyrön brändin ytimessä.

”Asioita ei tarvitse ottaa liian vakavasti. On tärkeää, että itsellä on hyvä fiilis ja sitä saa myös jakaa”, Litmanen toteaa.

Kermalikööri on perinteisesti nähty melko vakavahenkisenä ja jopa hienostuneena tuotteena.

”Me halusimme rikkoa tätä mahdollisimman paljon.”

Kampanja näkyy Kyrön omissa digitaalisissa kanavissa. Ensimmäinen filmi sai ensi-iltansa joulukuussa. Toinen kampanjafilmi julkaistaan ystävänpäivänä.

Kyrön ja Dreamgirlsin lisäksi kampanjassa on mukana tuotantoyhtiö Duotone.

Kyrö Dairy Cream -kermalikööri on saatavilla Alkosta ja matkustajamyynnistä. Kermaliköörin kerma tulee Maitokolmiolta, jonka maitotilat sijaitsevat alle sadan kilometrin päässä Maitokolmion meijeristä.