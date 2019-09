Lukuaika noin 1 min

Yli puolet ihmisistä uskoo, että brändit voivat muuttaa maailmaa tehokkaammin kuin poliittiset päättäjät, ja näin uskon minäkin. Vielä jokunen vuosi sitten näimme olutmainoksia, joissa olut virtasi naisen rintojen välistä, mutta enää näihin ei juurikaan törmää, koska mainostajien tietoisuus omasta vaikutusvallastaan on kasvanut.

Se, millaisia kuvia käytämme mainoksissa, millaisella kielellä puhumme ja mitä arvoja tuomme esiin, vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja siihen, mitä pidämme normaalina. Kun kohtelemme naista mainoksessa esineenä, se vaikuttaa todennäköisesti enemmän naisten omakuvaan kuin myyntiin.

Yhä useammalla brändillä on myös oma ääni, joka mukailee yrityksen arvopohjaa. Esimerkiksi uuteen Renaultiin istuessasi sinulle puhuu ääni, joka on syntynyt, kun päällekkäin on ajettu naisen, miehen ja lapsen ääntä. Tällä Renault haluaa korostaa tasa-arvoa ikään ja sukupuoleen katsomatta sekä viestiä perhearvoistaan.

Maailman johtavat brändit tiedostavat oman vaikutusvaltansa, joka tuo samalla myös vastuuta. Tästä kertovat MRKTNG Day -tapahtumassa avoimesti muun muassa Vodafone, Electronic Arts, Finnair ja Visa. Vastuullisuutta peräänkuuluttavat myös ihmiset, jotka tekevät valintoja sen pohjalta, mitä arvoja brändi heille edustaa. Yhä useammin luottamus on se, jonka merkitys korostuu myyntiputken alaosassa ja ratkaisee kaupan.

Nykyaikainen brändi ymmärtää, ettei kaikkia voi miellyttää, mutta vastuullinen täytyy olla. Brändin on valittava puolensa ja seurattava omia arvojaan kaikessa tekemisessään. Pyydän sinua miettimään hetken, miten voit omalla markkinoinnillasi vaikuttaa positiivisesti ihmisten asenteisiin ja omakuvaan!

Kirjoittaja Riikka-Maria Lemminki on Marketing Finlandin toimitusjohtaja.