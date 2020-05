Lukuaika noin 3 min

Siinä missä koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on kurittanut muotikauppaa raskaalla kädellä, neulontaharrastus ja käsillä tekeminen kukoistavat.

Tähän rakoon iski muotibrändi Myssyfarmin uusi tuotepaketti. Asiakkaat ja fanit saavat nyt neuloa itse Myssynsä. Pakettien ensimmäinen erä myytiin loppuun viikossa ja kysyntä yllätti. Tuotepaketti sisältää ohjeet ja kaikki tarpeet oman myssyn neulomiseen.

Myssyfarmi on aiemmin vetänyt tiukkaa linjaa siinä, että yritys myy ainoastaan valmiita tuotteita, joista tunnetuimpia ovat Pöytyän seudulta kotoisin olevien eläkeläisrouvien, myssymummojen, kutomat villamyssyt.

Partioaitan kanssa järjestetyt kanta-asiakkaiden neulontaillat olivat kuitenkin niin suosittuja, että ne myytiin parissa tunnissa loppuun ilman markkinointia. Tämä sai yrityksen miettimään mahdollista tuotepakettia ja jopa neulontakursseja, kertoo Myssyfarmin markkinointi- ja myyntijohtaja Hanna Jauhiainen.

Kevät ei ole lankamyynnin parasta sesonkia, mutta lopulta tuotepaketit ohjeineen koottiin huhtikuussa myyntikuntoon viikossa.

“Ymmärsimme, että oikea hetki tällaisen tuotteen kokeiluun on juuri nyt”, Jauhiainen kertoo.

Myssyfarmin toimitusjohtaja Anna Rauhansuu kertoo, että talvi oli brändille haastava, sillä vesisateet ja totuttua lauhemmat ilmat eivät inspiroineet ihmisiä asustekaupoille.

Nyt tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan ja yritys on elvästi edellä viime vuotta. Osansa tässä kokonaisuudessa on myös uudella lanseerauksella. Asiakkaat tarttuivat hanakasti tilaisuuteen olla “oman elämänsä Myssymummo”, kuten tuotepakettia mainostettiin.

”Tämä erikoinen aika tarjosi hyvän mahdollisuuden kokeilla tuotepaketteja ja ilahduttaa kotona aikaa viettäviä asiakkaita”, Rauhansuu kertoo M&M:lle.

Kotimaisuus vetoaa

Myssynneulominen on Rauhansuun mukaan yksi mutkattomimpia neuletöitä. Jos perusteet ovat hallussa, tuotteen neulominen onnistuu. Rauhansuu uskoo myös, että Myssyfarmin tapauksessa kiinnostavan paketista teki brändin ja siihen kuuluvan mummouden lisäksi ikäytettävä villa.

Kaikki Myssyfarmin langat ovat suomenlampaan luomuvillaa, joka tulee suomaisilta luomulammastiloilta. Langat kehrää Pirtin Kehräämö.

”Langat värjätään käsin omassa värikeittiössämme. Teemme suomalaisen villan eteen valtavasti töitä ja olemme ylpeitä siitä, etteivät lankamme tule toiselta mantereelta. Onneksi myös asiakkaat arvostavat sitä.”

Tuotepaketit ovat keränneet paljon positiivista palautetta ja asiakkaat ovat jakaneet #mymyssy-kuviaan sosiaalisessa mediassa. Kokeiluna lanseerattu tuotepaketti on saatavilla vain rajoitetun ajan, mutta suunnitelmissa on viedä konseptia pidemmälle ja lanseerata se uudelleen myöhemmin.

“Varasto alkaa käydä vähiin tällä erää, mutta tästä jäi hyvä mieli sekä meille että asiakkaille”.

Myssyfarmin liikevaihto oli viime vuoden alkupuolella päättyneellä tili­kaudella 303 000 euroa ja tulos tappiollinen. Viimeisin tilikausi päättyi maaliskuussa, eikä tilinpäätös ole vielä valmis.

Rauhansuun mukaan liikevaihto kasvoi edellisellä tilikaudella, mutta huono talvi oli haastava. Syksyn tilanne jännittää kaikkia alan toimijoita, mutta ilmassa on myös toiveikkuutta.

”Tälle tilikaudelle on asetettu kovat kasvutavoitteet etenkin verkkokaupassa”, Rauhansuu kertoo.