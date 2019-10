Vastuullisuus on kasvava megatrendi, joka näkyy myös matkailualalla. Aurinkomatkojen ja N2:n tuore kampanja keskittyy nimenomaan tähän teemaan.

Aurinkomatkojen markkinoinnista ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Piritta Koivisto toteaa, että toimiston vaihtaminen on aina iso muutos ja Aurinkomatkat vaihtaa kumppaneita harkiten.

Ajankohta uudelle markkinointikumppanille oli otollinen. Koivisto kertoo yrityksen viime vuosina systemaattisesti uudistaneen Aurinkomatkojen tuotetta, digitalisoineen myynti- ja palvelukanavia, kehittäneen kansainvälisessä Red Dot -designkilpailussa palkitun mobiilisovelluksen sekä tuoneen valikoimaansa myös kaupunkilomat.

”Nyt oli hyvä hetki tarkastella myös markkinoinnin tekemistämme. Uskomme, että N2 on meille oikea kumppani tässä kehitystyössä ja kirittää markkinointiammekin uudelle tasolle. N2:n kokonaisnäkemys, tiimin asiantuntemus ja asenne sekä joustavat toimintamallit vakuuttivat meidät. Ensimmäiset kampanjat ovat ulkona ja tulokset ovat erittäin positiivisia”, Koivisto kertoo M&M:lle.

Aurinkomatkojen markkinointiviestinnän kokonaisuus pitää Koiviston mukaan sisällään monta eri tasoa ja kanavaa brändimielikuvan ja -tarinan rakentamisesta dynaamisesti myyntiä ohjaavaan digitaaliseen performance marketingiin.

”Kaikkien tasojen ja kanavien pitää toimia saumattomasti yhteen. Näemme, että kovassa kilpailutilanteessa vahva brändi on yksi suurimmista kilpailueduistamme, joten sen vahvistaminen ja kehittäminen on olennaista. Myynti tulee pääsääntöisesti digitaalisista kanavista, joten tehokas myynninohjaus digitaalisen markkinoinnin keinovalikolla on meillä ehdottoman tärkeää”, toteaa Koivisto.

N2 Marketingin toimitusjohtaja Jarno Varis kertoo M&M:lle, että Aurinkomatkat on luovan toimiston näkökulmasta äärimmäisen mielenkiintoinen asiakkuus.

”Matkailutoimiala on aina ollut erittäin innostava – ja mielenkiinto on vain entisestään kasvanut ajassa, jolloin brändeiltä odotetaan sekä näkemystä että konkreettisia toimia vastuullisuuden eteen. Se, että pääsemme rakentamaan yhdessä ikonisesta brändistä entistä vahvempaa tulevaisuuden Aurinkomatkat-brändiä, on meille hieno mahdollisuus”, Varis kertoo.

Yhteistyö alkoi ja hihat käärittiin heti elokuussa lomakauden päätyttyä. Ensimmäinen kampanja on jo herättänyt huomiota muun muassa kampanjan tunnusmusiikin kautta.

”Ensimmäisellä kampanjalla tavoittelimme suomalaisten lapsiperheiden huomiota ja jatkoimme Aurinkomatkat-brändin rakentamista muun muassa vahvan musiikin voimalla, kun Haloo Helsingin Maailman Laidalla -hitti valittiin kampanjan tunnusmusiikiksi. Parhaillaan ulkona on kampanja, jossa nostamme esiin äärimmäisen tärkeän aiheen, vastuullisuuden”, Jarno Varis kertoo.

Vastuullisuus keskiössä

Matkailuala on ollut viime vuosina uudessa tilanteessa. Huoli ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista on johtanut keskusteluun, jossa esille ovat nousseet muun muassa lentämisen ilmastovaikutukset.

Piritta Koiviston mukaan vastuullisuus on keskeinen osa Aurinkomatkojen liiketoimintaa. Aurinkomatkat valittiin keväällä Suomen vastuullisimmaksi matkanjärjestäjäksi neljättä kertaa peräkkäin Sustainable Brand Index 2019-tutkimuksessa.

”Uudistimme juuri vastuullisuusohjelmamme, jonka avulla pystymme nyt tekemään entistäkin systemaattisempaa ja kunnianhimoisempaa työtä kestävän matkailun edistämiseksi.”

”Totta kai on selvää, että matkailu jättää sekä positiivisia että negatiivisia jälkiä. Siksi uudistetun vastuullisuusstrategiamme keskiössä on pyrkiä minimoimaan matkailun negatiivisia vaikutuksia, vahvistaa sen positiivisia vaikutuksia ja ylipäätään kehittää kestävää matkailua yhteistyössä Finnairin, yhteistyökumppaneidemme, asiantuntijoiden ja asiakkaidemme kanssa. Tiedostamme, ettemme ole valmiita mutta olemme sitoutuneet tekemään pitkäjänteistä työtä kestävämmän matkailun eteen”, Koivisto kertoo.

Aurinkomatkat vei viime vuonna lomalle yhteensä 237 000 asiakasta. Aurinkomatkojen osuus Suomen valmismatkoista oli 27 prosenttia, mikä merkitsee markkinajohtajuutta. Vuonna 2018 Aurinkomatkat Oy:n palveluksessa oli 172 henkilöä, joista 70 työskenteli matkakohteissa ulkomailla. Aurinkomatkojen liikevaihto vuonna 2018 oli 212 miljoonaa euroa.

N2-konserniin kuuluva N2 Marketing teki viime vuonna 3,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 360 000 euron liiketuloksen. Myyntikate oli 3,2 miljoonaa euroa.

N2 Marketingin toimitusjohtaja Jarno Varis totesi keväällä M&M:n haastattelussa, että toimiston kasvu on ennakkoarvioiden perusteella asettumassa kuluvana vuonna kaksinumeroisiin lukuihin. Tämä arvio pätee edelleen viimeisen vuosineljänneksen juuri käynnistyttyä.

”Meillä on ollut ilo aloittaa tänä vuonna yhteistyö useamman hienon brändin kanssa, mistä olen iloinen ja ylpeä. Tämän myötä on luonnollista odottaa myös kasvua, vaikka se ei sinänsä meille olekaan päätavoite. Viimeinen kvartaali pyörähti juuri käyntiin ja se näyttää, mihin loppujen lopuksi yllämme – mutta kuten keväällä totesin, olen pettynyt, jos kasvumme ei ole kaksinumeroinen”, kertoo Varis.

