Lukuaika noin 2 min

Visit Rovaniemi kutsui neljä kotimaista sosiaalisen median vaikuttajaa Julia Kivelän, Daniel Taipaleen, Saara Rahkamaan ja Sami Takaraution nauttimaan loka-marraskuisesta Rovaniemestä ja esittelemään alkutalven matkailutarjontaa. Ensimmäistä kertaa toteutetun kotimaisen vaikuttajakampanjan Rovaniemi InstaCampin tavoitteena oli kirkastaa mielikuvaa Rovaniemestä nimenomaan kotimaiselle yleisölle.

Mukaan valittu valokuvaajanelikko tavoittaa sosiaalisen median kanavissaan miltei puoli miljoonaa ihmistä. Osa yleisöstä tosin on kansainvälistä, ja Kivelä, Taipale, Rahkamaa ja Takarautio julkaisevat kukin päivityksensä englanniksi.

Visit Rovaniemen mediakoordinaattorin Anne Saahkarin mukaan vaikuttajilla on kansainvälisen yleisön lisäksi myös laajasti kotimaisia seuraajia eikä tekstien englanninkielisyyttä pidetty ongelmana, vaikka tällä kertaa tavoiteltuna kohderyhmänä olikin kotimainen yleisö.

”Tämä on sellainen porukka, joka on ollut paljon meidänkin kanavissamme, ja heillä on hyvä dynamiikka keskenään. Tutkimme sitouttamislukuja ja yleisöjä ja totesimme, että tällä porukalla on sekä hyvä ja sitoutunut yleisö että myös hyvä dynamiikka keskenään. Toiveemme oli, että se välittyisi viikonlopun aikana”, Saahkari avaa valinnan taustaa M&M:lle.

Saahkari kertoo, että Visit Rovaniemen käyttämän Klear-vaikuttajamarkkinointityökalun raporttien mukaan kampanjan tavoittavuus oli hieman alle puoli miljoonaa. Kampanjan budjettia Visit Rovaniemi ei kerro.

Visit Rovaniemi on suunnitellut ja toteuttanut kampanjan itse. Palveluntarjoajina mukana oli sen osakasyrityksiä.

Pidennetyn viikonlopun aikana 29.10–1.11. Instagram-vaikuttajat majoittuivat Apukka Resortin uniikeissa komsioissa ja District Rovaniemen jurtissa, vierailivat Bearhill Huskyn kennelillä, tutustuivat Rovaniemen kulttuuri- ja ravintolatarjontaan sekä kävivät tervehtimässä Joulupukkia.

Daniel Taipaleen mukaan hänet yllätti positiivisesti erityisesti kaupungin monipuolinen ja laadukas ravintolatarjonta. Taipaleen @dansmoe-Instagram-tilillä on 191 000 seuraajaa.

”Seuraajat ovat reagoineet Rovaniemeltä tehtyihin sisältöihin aktiivisesti. Erityisesti uniikit majoituskohteet ja Bearhillin huskyt herättivät paljon kiinnostusta”, Taipale sanoo tiedotteessa.

Myös Julia Kivelän seuraajat kommentoivat Rovaniemeltä tehtyä sisältöä innostuneesti.

"Erityisen vaikutuksen minuun tekivät persoonalliset komsio- ja jurttamajoitukset sekä taidemuseo Korundin näyttely”, sanoo Kivelä, jonka matkavideoita seuraa Tiktokissa yli 160 000 käyttäjää. Instagramissakin seuraajia on yli 83 00.

Visit Rovaniemen toimitusjohtajan Sanna Kärkkäisen mukaan vaikuttajamarkkinointi on lukujen valossa kustannustehokkainta matkailumarkkinointia, joka mahdollistaa mielikuvien luomisen ja suositusten antamisen matkakohteesta.

”Järjestimme vaikuttajakampanjan yhdessä paikallisten yritysten kanssa ja olemme tuloksiin tyytyväisiä. Muuttuneessa markkinatilanteessa Rovaniemen tulee nyt ’syntyä uudelleen’ kotimaisten asiakkaiden mieliin, ja siinä monikanavainen viestintä on tärkeässä roolissa”, Kärkkäinen sanoo tiedotteessa.