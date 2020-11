Suomalaiset viskit ovat tehneet läpimurron kansainväliseen huippuluokkaan. Teerenpelin valinta maailman parhaaksi viskituottajaksi on hienon vuoden huipennus.

Maailman suurimman alkoholikilpailun vuosittain järjestävä IWSC eli International Wine and Spirit Competition kutsui alkusyksystä Teerenpelin Panimo & Tislaamon finaaliin, kilpailussa, jossa etsitään maailman parasta viskitislaamoa.

Lontoossa järjestettyyn alkoholijuomien kilpailuun osallistui satoja tuotteita ympäri maailmaa. Maailman parhaan viskituottajan tittelistä kilpailivat finaalissa tänä vuonna myös taiwanilainen Kavalan Distillery, kanadalainen Sazerac Company ja australialainen The Lark Distillery. Kilpailussa skotlantilaisille tislaamoille oli oma sarja.

Panimo & Tislaamon toimitusjohtaja Samuli Korhonen on syystäkin mielissään tunnustuksesta. Hänen mukaansa jo ensimmäinen Suomeen saatu ehdokkuus oli tislaamolle suuri kunnia. Sarjan voitto puolestaan on merkittävä virstanpylväs 20 vuoden työlle. Kiteytettynä se merkitsee lopullista nousua kansainvälisten huipputuottajien joukkoon.

”Tämä on valtavan hieno juttu ja isoin asia, joka tislaamolle on koko sen toiminnan aikana tapahtunut. Vastaavaa tunnustusta ei ole Suomeen aiemmin annettu”, Korhonen kertoo M&M:lle.

Suomalaiset viskit ovat saaneet huomiota tänä vuonna myös laajemmin. IWSC huomioi Teerenpelin Distiller's Choice Kulo 7 YO Whiskeyn sekä isokyröläisen Kyrö Distilleryn single malt-ruisviskin ”gold outstanding” -luokituksella ja antoi molemmille tuotteille 98 pistettä 100 mahdollisesta.

Tänä vuonna ”gold outstanding” -tunnustukseen oikeuttavaan pistemäärään ylsi noin 50 tuotetta, mikä on arviolta noin kaksi prosenttia kaikista voittajista.

Kulo-viskin lisäksi myös Teerenpelin toinen viski, Savu, sai kesän aikana Lontoossa järjestetyssä kilpailussa kultamitalin kevyesti savuisten viskien sarjoissa. Kultamitalien lisäksi Teerenpeli sai kilpailussa kolme hopeaa ja yhden pronssimitalin.

Korhonen arvioi, että tuorein tunnustus on merkittävä ja myönteinen asia kaikkien suomalaisten ja jopa pohjoismaalaisten viskituottajien kannalta.

”Menestys on kaikkien etu. Kun Kyrö pärjää, me pärjäämme ja päinvastoin. Olemme erilaisia tislaamoita, jotka tekevät hieman erityyppisiä tuotteita. Yhdistävä tekijänä on laatu. Olosuhteet ja raaka-aineet Suomessa mahdollistavat laadukkaan viskin tuottamisen”, Korhonen sanoo.

”Kun tähän liitetään esimerkiksi ruotsalaistislaamot mukaan, meillä on yhdessä mahdollisuus luoda eräänlainen Nordic Whisky -genre, mikä on todella hieno asia”, hän jatkaa.

Hallitusti maailmalle

Voitto osuu myös ajankohdallisesti mukavaan saumaan. Teerenpeli on laajentanut tislaamistoimintaa määrätietoisesti vuodesta 2015 lähtien. Koska viskin kypsyminen kestää monta vuotta, tuon työn hedelmät alkavat olla pian käsillä.

”Pystymme tuottamaan suurempia määriä viskejä kuin aiemmin. Markkinat ovat kuitenkin pitkälti ulkomailla”, Korhonen toteaa.

Kuluneena vuonna on solmittu uusia maahantuontisopimuksia muun muassa Belgiaan ja Luxemburgiin. Myös Saksan ja Ruotsin vienti on kasvanut.

Ruotsiin tehty sopimus vie Teerenpelin Kaski-viskin keväällä ensimmäisenä suomalaisena viskinä Systembolagetiin, yhteensä yli 200 myymälän hyllyyn. Sopimus käsittää yli 10 000 pullon vuosimenekin.

Korhonen kertoo, että neuvotteluja on käynnissä myös muualla. Teerenpelillä on käytössään 2–3 uuden maan strategia vuotta kohde, sillä yhtiö haluaa laajentua ulkomaille hallitusti jatkuvien kumppanuuksien kautta.

”Meillä on jo myyntiä Yhdysvaltoihin ja neuvotteluja käynnissä Aasian suunnalla. Venäjä on ilman muuta kiinnostava kohde. Moskovan ja Pietarin kaupungit vastaavat kokoluokaltaan itsessään yhtä maata”, Korhonen huomauttaa.

Suomessa on viime vuosina syntynyt lukuisten pienpanimojen vauhdittamana pienimuotoinen olutbuumi. Teerenpelin, Kyrön ja niin ikään kansainvälisille palkinnoille yltäneen helsinkiläistislaamon The Helsinki Distilling Companyn menestyksen myötä kotimaiset viskit ovat nousseet jalustalle uudella tavalla.

Samuli Korhonen arvioi, että mahdollisuudet viskibuumin syntymiselle ovat nyt niin otolliset kuin on ylipäätään mahdollista.

”Me ainakin liputamme sen puolesta ja uskomme vahvasti asiaan. Eiköhän tämä tunnustus siitä myös kerro.”

Lontoosta Youtuben kautta lähetettävää palkintogaalaa kokoonnuttiin seuraamaan Lahden Teerenpeli-ravintolaan keskiviikkona 18. marraskuuta. Tilaisuus striimattiin myös Teerenpelin Panimon & Tislaamon sekä Teerenpeli ravintoloiden Facebook-sivuilla.