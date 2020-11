Lukuaika noin 2 min

Korona on vaikeuttanut monien muotoilu- ja markkinointialan toimistojen liiketoimintaa, mutta klisee kuuluu: jokainen kriisi on mahdollisuus. Juuri siksi monille alan toimistoille vuosi on ollut myös kasvun aikaa.

Palkittu palvelumuotoilutoimisto Hellon viestittää, että strategisen palvelumuotoilun kysyntä on koronan tuomien rajoitteiden myötä selkeästi kasvanut. Hellon on yritys, jonka sähköposti kilahtaa, kun yritys alkaa hioa tai päivittää palvelustrategiaansa. Siksi se on pystynyt korona-aikana jopa pitämään kasvuvauhtinsa, kertoo asiakkuusjohtaja Juuso Wäänänen.

Toki kasvu ei ole tapahtunut sähköpostin kilahduksia odottelemalla.

”Emme keväällä jääneet odottamaan, että tilanne menee ohi, vaan rupesimme proaktiivisesti myymään”, Wäänänen kertoo.

Jos kriisi on mahdollisuus, se on usein myös mahdollisuus kasvaa. Lokakuussa Hellonin tilanne näyttää positiiviselta ja kasvutahti on vauhdikkaampaa kuin ennen koronaa.

Taustaksi Juuso Wäänänen kertoo, että monet Hellonin asiakasyritykset Suomessa ja ulkomailla ovat kriisissä kokeneet tarpeelliseksi muotoilla nimenomaan asiakaskokemusstrategiaansa uusiksi. Kun maailma muuttuu, on muututtava sen mukana, siis.

Uusien lisäksi palvelumuotoilutoimiston palveluiden tarve onkin kasvanut myös vanhoissa asiakkuuksissa.

”Olemme pystyneet jatkamaan vanhoja asiakkuuksia pidemmillä strategiaprojekteilla”, Juuso Wäänänen taustoittaa.

Vuonna 2019 Hellon teki Suomessa kolmen miljoonan liikevaihdolla 265 000 euron tuloksen. Tänä vuonna Hellon tiedottaa, että firman liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli 10 prosenttia, ja kasvua vauhdittaa erityisesti yhtiön kansainvälinen liiketoiminta Iso-Britanniassa.

Se näkyy positiivisesti myös rekrytoinnissa.

”Lomautusten sijaan olemme pystyneet rekrytoimaan lisää ihmisiä sekä Helsinkiin että Lontooseen, jossa meillä on myös toimisto”, Wäänänen kertoo.

Lontoosta tulee myös pieni uutinen. Hellonin Lontoon-toimisto on voittanut asiakkaakseen PepsiCo:n. Amerikkalaisjätin kanssa työ on alkanut uusien digitaalisten palveluiden konseptoinnista.

Se kertoo yrityksestä paljon, että kriisin keskellä ei leikata, vaan panostetaan kehitykseen oli kyse strategiasta tai tarkemmin vaikkapa juuri asiakaskokemusstrategiasta. Juuso Wäänänen kertoo, että nyt strategiseen palvelumuotoiluun panostavia yrityksiä yhdistää yksi asia.

Wäänäsen mukaan yrityksillä on selkeä tavoite kehittää asiakaskokemustaan, ja Hellon auttaa muun muassa asiakaskokemuksen vision konkretisoimisessa ja sen toteutumisessa.

Hellonin tärkein julistus on, että vaikka kaikilla toimialoilla ei olekaan mahdollista luovia koronatilanteessa ilman takaiskuja ja tappioita, asiakaskokemusta nyt aktiivisesti kehittävät yritykset tulevat jatkossa menestymään muita paremmin.

”Kehitys on vahvaa varsinkin Lontoossa, mutta hyviä signaaleja on markkinalla myös Suomessa”, Wäänänen sanoo.