B2B-markkinointiin keskittyvä The F Company sai äskettäin kaksi uutta neuvonantajaa. Matkalle mukaan liittyivät markkinointitoimisto Dinglen perustaja Juho Jokinen (vas.) sekä Leadoo Marketing Technologiesin markkinointijohtaja Santtu Kottila (oik.) Kuvassa myös perustajat David Blinov (toinen vas.) ja Ravi Kumar (toinen oik.).

Latviasta kotoisin oleva David Blinov perusti ystävänsä, Intiasta kotoisin olevan Rami Kumarin kanssa runsaat kolme vuotta sitten toimiston, joka tavoittelee kasvua äärimmäisen tarkan fokusoinnin kautta. Yritys kieltäytyy nimittäin tietyistä asiakkuuksista kokonaan.

”Keskitymme täysin B2B-asiakkuuksiin. Se tarkoittaa sitä, että kieltäydymme kaikista B2C-asiakkuuksista, mutta myös osasta B2B-asiakkuuksia”, toimitusjohtaja David Blinov kertoo M&M:lle.

Kolmen vuoden aikana monenlaisten yritysten kanssa operoineet toimiston työntekijät huomasivat, että heidän työskentelytapansa soveltuu erityisen hyvin B2B-yritysten ongelmien ratkomiseen.

”Tämä on jo kuluneen kuuden kuukauden aikana osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi. Olemme kaksinkertaistamassa liikevaihtoamme tänä vuonna, vaikka kieltäydymme lähes viikoittain uusista asiakkaista. Se on hullua, mutta toisaalta loogista”, Blinov toteaa.

Toisin sanoen The F Company asettaa omille asiakkailleen tietyn riman. B2B-puolen asiakkailtaan yritys odottaa kasvuhalukkuutta sekä kykyä asettaa niin lyhyen kuin pitkän aikavälin tavoitteita ja niihin soveltuvia mittareita, joista kasvavat liidimäärät ja myynti ovat selkeimmät.

”Me haluamme tuottaa mitattavaa lisäarvoa, ja siksi myynnin kasvun on aina oltava yksi mittareista”, Blinov kertoo.

Modernia ja mitattavaa markkinointia

Toimiston asiakkaisiin lukeutuvat David Blinovin mukaan muun muassa maksu- ja rahoituspalveluja tarjoava Arvato, Kone, Vattenfall sekä etäneuvottelupalveluja myyvä suomalainen Praecom.

The F Company voitti Praecomille tehdyllä työllä parhaan B2B-kampanjan Pohjoismaiden parhaat online-kampanjat pisteyttävässä SEMrush Nordic Awards -kilpailussa.

”Autoimme heitä saamaan 13 kertaa enemmän liidejä verkossa, kuin he aiemmin saivat. Tärkeää on luottaa dataan eikä mielipiteisiin. Monesti yrityksissä ihmiset tekevät päätöksiä perustuen siihen, kuinka aikaisemmin on toimittu. Se ei ole oikea tapa vuonna 2020”, Blinov korostaa.

Blinov ja hänen tiiminsä uskovat, etteivät edes huippuosaaminen markkinoinnissa ja vankka kokemus auta ennustamaan kampanjan lopputulemaa hyvässä tai pahassa. Blinov toteaa, että liian usein vieläkin yritys laittaa paljon rahaa näyttävään kampanjaan, laittaa sormet ristiin ja toivoo, että se toimii.

”Joskus tämä johtaa hyviin tuloksiin, mutta useimmiten ei. Me uskomme kokeiluun ja nopeaan reagointiin datan pohjalta. Kun lähettää yhden ison viestin sijasta satoja tai jopa tuhansia eri variaatioita ja katsoo heti, mikä toimii ja mikä ei, se johtaa radikaalisti parempiin tuloksiin.”

Tulokset ovatkin olleet hyviä, paikoin suorastaan erinomaisia. Blinov kertoo, että toimistolla on asiakkaita, joiden kohdalla The F Company on onnistunut kasvattamaan online-myynnin kymmenen- ja jopa viisitoistakertaiseksi.

”Lisäksi B2B-puolella moni asiakas toimii vanhakantaisesti ja ihmettelee sitten, miksi toivottuja tuloksia ei tule. He tarvitsevat siis apua, ja me autamme. Se on hyvä painopiste meille.”

Kasvua koronasta huolimatta

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on kohdellut markkinointitoimistoja kovalla kädellä, ja kevään aikana usea alan toimisto kertoi vaikeuksista. Ehkä isoin uutinen oli perinteikkään Dynamo & Sonin konkurssi. Blinov näkee vaikean ajan tarjoavan ennen kaikkea hyviä mahdollisuuksia.

“Tässä on kaksi isoa mahdollisuutta, joista ensimmäinen liittyy meidän toimintamallimme vahvuuksiin ja toinen lahjakkaan työvoiman houkuttelemiseen. Ensinnäkin datavetoinen ja tuloksiin keskittyvä markkinointi korostuu huonoina aikoina, ja juuri sellaista markkinointia me autamme ja opetamme asiakkaitamme tekemään.”

”Toiseksi nyt on erinomainen aika houkutella maan parasta talenttia uusien haasteiden pariin, kun muualla kiristetään nyörejä ja meillä tehdään päinvastoin. Nyt on työnantajan markkinat”, Blinov virkkoo.

The F Company työllistää tällä hetkellä kymmenen henkilöä, mutta lisää rekrytointeja on luvassa. Kokonaishenkilöstömäärän Blinov kertoo kaksinkertaistuvan seuraavan vuoden aikana koronasta huolimatta.

”Haemme jatkuvasti uusia ihmisiä, jotka syttyvät tavoitteellisesta, mitattavasta ja kasvuun tähtäävästä B2B-markkinoinnista.”

The F Companyn liikevaihto oli viime vuonna 448 000 euroa. Mikäli vuosi rullaa loppuun asti suunnitelmien mukaisesti, liikevaihto harppaa Blinovin mukaan miljoonan euron tuntumaan.

Kasvuyhtiölle tyypilliseen tapaan yrityksen tulos on liikkunut hieman nollan molemmin puolin. Yritys investoi runsaasti muun muassa uusiin ihmisiin ja työkaluihin. Tänä vuonna tulos on tarkoitus pitää Blinovin mukaan positiivisena, vaikka se voi olla vahvan kasvun aikana haastavaa.

The F Company on jo kiinnittänyt lisää avainpelureita joukkoonsa kasvun mahdollistamiseksi.

Yrityksen neuvonantajaksi kiinnitettiin Juho Jokinen, joka tunnetaan muun muassa markkinointitoimisto Dinglen perustajana ja Aller Median markkinointipalvelujen luojana, sekä MarkkinointiKollektiivin perustajana ja markkinointiteknologiayritys Leadoo Marketing Technologiesin markkinointijohtajana tunnettu Santtu Kottila.

”Neuvonantajan roolissa saan jakaa omaa oppiani että osaamistani ja samalla opin itse paljon. Lisäksi nämä kaverit tekevät markkinointia aivan oikealla tavalla. Jos vain pystyn auttamaan heitä omilla kontakteillani, se on suuri ilo”, Kottila kiteyttää M&M:lle.

”Santun ja Juhon liittyminen porukkaan on elimellisen tärkeä osa kasvusuunnitelmaamme. Harva toimisto uskaltaa rekrytoida etupainotteisesti, mutta meille se on itsestäänselvyys. Kehotammehan itsekin asiakkaitamme investoimaan markkinointiin kasvun aikaansaamiseksi”, toteaa Blinov.