NoBotista tulee markkinointitoimisto Fam. Nimen lisäksi yritys on laajentanut palvelutarjoamaansa. Fam tiedotti brändiuudistuksesta 17.11.2020. Brändiuudistuksen ytimessä on palvelutarjoaman ja osin myös sisäisten toimintatapojen muutos alan kehityksen ja asiakkaiden kysynnän mukaiseen suuntaan.

Uudistuksen tavoite on vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin ja selkeyttää markkinointitoimiston linjaa ja brändiä.

Nimen Fam taustalla on ajatus ihmislähtöisyydestä, joka lukeutuu yhdeksi uudistuneen toimiston ydinperiaatteista. Uudistuksen myötä palvelutarjoama laajentuu kokonaisvaltaisemmilla mediaratkaisuilla, markkinoinnin automaatiolla ja pelillistämisellä.

Kaikki tekeminen perustuu jatkossa lähtökohtaisesti kasvumarkkinoinnista poimittuihin oppeihin ja käytäntöihin. Toimiston ideologian mukaan kasvumarkkinointi ei ole vain markkinoinnin osa-alue vaan ajattelutapa, joka tulee näkyä kaikessa tekemisessä.

”Toimintamme on aina ollut myös datan ohjaamaa, ja näin tulee olemaan jatkossakin,’’ kommentoi toimitusjohtaja Teemu Puuska tiedotteessa.

Muutosten myötä Fam käynnistää rekrytoinnit Head of Media sekä Art Director -rooleihin. Asiakkuusjohtaja Pyry Suojalehdon mukaan brändiuudistuksen ytimessä on myös brändin ja palvelutarjonnan kirkastaminen. Yhtiö on suunnitellut brändiuudistusta pitkään. Etenkin sisäisiä toimintamalleja on hiottu.

”Olemme jo pitkään tarjonneet näitä tiettyjä palveluja, mutta emme ehkä ole viestineet siitä tarpeeksi selkeästi.”

”Brändiuudistus ikään kuin selkeyttää ulospäin tämän pitkään jatkuneen kehityksen. Toki tuomme myös uusia palveluita uudistuksen mukana ja pyrimme kehittymään jatkuvasti”, Suojalehto kommentoi.

NoBot eli nykyinen Fam on alunperin perustettu vuonna 2014 . Tilikaudella 2019 toimiston liikevaihto oli 864 000 euroa ja tulos 8 000 euroa plussan puolella. Famin asiakkaita ovat muun muassa Orkla, Lehto Asunnot, Jaguar, Land Rover ja Pelican Rouge.