Meira on paahtanut kahvia Vallilassa jo yli sata vuotta.

Keskellä kaupunkia. Meira on paahtanut kahvia Vallilassa jo yli sata vuotta.

Keskellä kaupunkia. Meira on paahtanut kahvia Vallilassa jo yli sata vuotta.

Lukuaika noin 5 min

Meira julistaa Vallilan maailman kahvipääkaupunginosaksi ja tuo lokakuussa tuotevalikoimaansa uuden kaupunginosalle omistetun kahvibrändin. Meiran paahtimo on levittänyt kahvin tuoksua Vallilaan jo yli sata vuotta, ja uusi paahtimolle ja kaupunginosalle omistettu Vallilan paahtimo -tuotemerkki on kunnianosoitus historialliselle paikalle.

Meiran kahveista vastaava tuoteryhmäpäällikkö Eriika Reiss kertoo, että Vallilan julistaminen koko maailman kahvipääkaupunginosaksi liittyy toisaalta siihen, että Meira on paahtanut kahvia Vallilassa jo vuodesta 1919, ja toisaalta siihen, että suomalaiset juovat maailman eniten kahvia henkilöä kohden.

”Halusimme tuoda esiin sitäkin, että olemme harvinaisuus, kun näin kaupungin ytimessä on paahdettu kahvia näin pitkään”, Reiss kertoo M&M:lle.

Suomalaisten kotiin ostamasta kahvista noin 30 prosenttia on Vallilassa paahdettua, joten Meiran mukaan on luontevaa tehdä tälle kahviosaamisen keskittymälle ja suomalaisten kahvi-innolle kunniaa uudella tuotesarjalla. Mutta onko paikallisuutta korostava Vallilan paahtimo -brändi myös Meiran reaktio pienpaahtimokahvien trendikkyyteen?

”Tavallaan kyllä, mutta kyse on enemmän siitä, että haluamme tuoda esiin yli sadan vuoden osaamista kahvin paahtamisessa ja tuoda markkinoille erikoisempia korkealaatuisia tuotteita, joissa on panostettu vastuullisuuteen”, Reiss sanoo.

Hänen mukaansa uuden brändin pääidea on nostaa perinteikkään paahtimon profiilia. Kahvinjuojat haluavat Suomessa yhä enemmän korkeatasoisia tuotteita, joissa makuvivahteet ja elämyksellisyys ovat yhä suuremmassa roolissa.

Vallilan paahtimo -tuotesarjan kahveja Meira kuvailee korkealaatuisiksi yhdeltä alueelta peräisin oleviksi eli single origin -kahveiksi, jotka on tuotettu vastuullisesti pavusta pakettiin. Tuoteperheen kaksi ensimmäistä kahvia Uganda Sipi Falls ja Honduras Lempira ovat luomukahveja.

”Olemme erittäin ylpeitä näistä kahveista ja siitä, mitä ne kertovat Vallilan alueen ja koko Suomen kahvikulttuurista”, Reiss sanoo.

Hänen mukaansa kyseessä on laatutietoisille kaupunkilaisille suunnattu tuotesarja.

”Kahvinkäyttö monipuolistuu. Siinä, missä aikaisemmin on ostettu aina samaa merkkiä, nyt halutaan kokeilla uusia ja erilaisia kahveja. Suomessa juodaan valtavasti kahvia, josta suurin osa on valtavirran aamu- ja päiväkahvia, mutta viikonloppuaamiaisilla ja hemmotteluhetkissä halutaan kokeilla jotakin muuta. Haluamme tuoda siihen tarpeeseen uuden tuotteen ja korostaa erikoissarjalla laatuosaamista kunnianosoituksena paahtimolle.”

Molemmat Vallilan paahtimon kahvit tulevat markkinoille sekä papuina että valmiiksi jauhettuna kahvina.

”Enemmistö käyttää yhä jauhettua suodatinkahvia, mutta on alkanut yleistyä, että ihmisillä on kotona myös papumyllyjä”, Reiss sanoo.

Reiss kertoo, että lokakuun alussa myyntiin tulevan tuotesarjan lanseerauskampanja suunnataan erityisesti Vallilan ja Kallion alueelle. Kallio-lehden kanteen tulee keskiviikkona Vallilan paahtimon julistus, jossa julistetaan Vallila maailman kahvipääkaupunginosaksi. Ulkomainontaa tulee Kallioon ja Vallilaan. Sosiaalisen median kampanjaan on tulossa mukaan muutama vaikuttaja.

Reiss kertoo, että paikalliset asukkaat Vallilassa ja Kalliossa ovat esimerkiksi kiitelleet sosiaalisessa mediassa Meiraa alueella leijailevasta kahvin tuoksusta.

”Aluettakin kiittäen tuomme markkinoille heitä puhuttelevat tuotteet. Laatutietoisia papujenkin käyttäjiä palvelee jo Segafredo, mutta se on vahvasti italialainen brändi, ja halusimme tuoda tarjolle uuden kotimaisen brändin. Näemme, että historiaan menevät asiat kiinnostavat kuluttajia. Olemme aikaisemmin puhuneet aika vähän historiastamme, ja nyt haluamme nostaa sitäkin esiin”, Reiss kertoo.

Kuluttajat vaativat vastuullisuutta

Kuluttajat vaativat kahvintuottajilta yhä enemmän vastuullisuutta. Meira kertookin kiinnittävänsä jatkuvasti huomiota myös Kulta Katriinan tuotteiden eettisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen.

Vallilan paahtimo -kahvit on tuotettu Rainforest Alliance ja UTZ -sertifioiduilla tiloilla Hondurasissa ja Ugandassa, mikä on linjassa Meiran asettamien vastuullisuustavoitteiden kanssa. Meiran strategia- ja vastuullisuusjohtaja Marleena Bask kertoo yhtiön tehneen määrätietoisesti töitä sen eteen, että vuonna 2022 kaikki sen käyttämä raakakahvi on sertifioitua.

”Vallilan paahtimon kahvien yhteydessä käynnistimme myös kumppanuusprojektin lasten varhaiskasvatuksen tukemiseksi. Kehitämme ja remontoimme esi- ja alakoulua Hondurasissa Lempiran alueella”, Bask kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa Meira kehittää voimakkaasti myös paahtimonsa ympäristöystävällisyyttä. Kierrätysaste on jo 80 prosenttia, ja seuraavaksi yhtiö pyrkii puolittamaan kasvihuonepäästöjensä määrän vuoteen 2022 mennessä.

Vallilan paahtimon kahvipakkaus on tehty perinteisen alumiinia sisältävän laminaatin sijasta täysin alumiinittomista ja osittain uusiutuvista kasviperäisistä raaka-aineista. Näin pakkauksen hiilijalanjälki on 45 prosenttia tavallista pienempi. Uuden paketoinnin kehittämisen kulmakivenä toimivat ympäristöystävälliset materiaalit, optimoitu paketin koko jätteen vähentämiseksi ja kyky säilyttää kahvin alkuperäinen maku.

Kahvin tuotekehitysasiantuntija Eemil Ristaniemi kertoo, että Meiralle oli erityisen tärkeää pitää kahvin tuotanto, laatu ja tuoteturvallisuus korkealla.

”Käyttöönottoprosessi oli hyvin yksinkertainen. Meidän ei tarvinnut vaihtaa koneistoamme, jotta pystymme tuottamaan uusiutuvista raaka-aineista tehtyjä pakkauksia", Ristaniemi kertoo tiedotteessa.

Eriika Reiss kertoo, että Meiran pakkausvisiona on tehdä kaikista pakkauksistaan vuoteen 2030 mennessä joko kierrätettäviä tai kierrätetyistä tai uusiutuvista materiaaleista valmistettuja.

Reissin mukaan pakkaukset kehittyvät jatkuvasti. Kahvit kuitenkin vaativat vakuumipakkauksen, ja alumiini on siksi tärkeä materiaali laadun säilyttämisen kannalta. Se, pakataanko Meiran valtavirtatuotteet tulevaisuudessa samaan materiaaliin kuin Vallilan paahtimo -kahvit vai johonkin muuhun, jää nähtäväksi.