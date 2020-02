Lukuaika noin 2 min

”Olemme määritelleet, että DNA haluaa olla hyvin asiakaslähtöinen yritys. Näin ollen asiakaslähtöiset, ketterät menetelmät ovat yksi kriteeri, joita kumppanilta edellytämme. Olennaista on, että suunnittelun keskiössä on loppuasiakas. Teemme markkinointiviestintää siten, että sitä tekee yksi tiimi. Kutsumme sitä DNA:n Dream Teamiksi. Osa ketterää työskentelymallia on se, että tähän tiimiin kuuluu luovien toimistojen edustajia, mediaosaajia ja tuotannon osaajia, joilla kaikilla pitäisi olla yhteinen arvopohja. Kaiken ytimessä ovat DNA:n arvot: nopeus, rohkeus ja mutkattomuus.”