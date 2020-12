Lukuaika noin 2 min

Palkintogaala pidettiin tänä vuonna virtuaalisesti, ja palkinnot jaettiin tänään. Suomalaistoimistoista TBWA\Helsinki oli menestyksekkäin tänä vuonna. Sen tekemät kilpailutyöt keräsivät yhteensä seitsemän palkintoa neljälle eri asiakkaalle.

“Tehtävänämme on kiinnittää asiakkaidemme brändejä ympäröivään kulttuuriin ja tämä näkyy voittaneissa töissämme. Korona on ollut, toki kurja, mutta kulttuurisesti (kaikille) kollektiivinen kokemus. On ollut palkitsevaa ideoida sen keskelle ratkaisuja ja mieltä kohottavia ulostuloja. Lisäksi on upeaa nähdä näiden onnistumisten jakautuvan näin monelle asiakkaallemme”, kertoo tiedotteessa luova johtaja Jyrki Poutanen TBWA\ Helsingiltä.

Suurimman potin suomalaisista vei tällä kertaa Prisman Telcollection, etätyötrendiin kiinnittynyt vaatemallisto, joka keräsi kolme palkintoa. Prisman lisäksi palkittiin Burger King, Fortum ja Alko.

Prisman Telcollection toi kotiin kultaa, hopeaa sekä pronssia Brand Experience & Activation kategoriassa.

“Kampanja pistettiin kasaan viime keväänä hyvin nopealla aikataululla ja vastaanotto niin sosiaalisessa mediassa kuin asiakkaiden ja työntekijöiden keskuudessakin oli loistava. Monet tuntuivat samaistuvan kampanjan ideaan, joten tartuimme selvästi ihmisten arkea koskettaneeseen aiheeseen. Telcollection oli osoitus siitä, että hassuttelulle ja positiivisuudellekin on paikkansa raskaan koronakevään keskellä”, kertoo tiedotteessa Minni Jaakola SOK Median markkinoinnista.

Burger Kingin Love Conquers all -kampanja keräsi yhteensä kaksi pronssia Outdoor sekä Industry Craft -kategorioista. Kampanjan mainoksissa nähtiin Burger Kingin maskotti The Burger King suutelemassa McDonald’sin virallista maskottia, klovni Ronald McDonaldia. Brand Experience & Activation kategoriassa pronssille ylsi Alkolle suunniteltu Välivesi ja Fortumin Vipu palkittiin Innovation kategorian Eurobest Awardilla.

“Aivan mahtavaa voittaa Eurobestin Innovation-palkinto! Se on osoitus siitä, että onnistuimme keskellä kevään pahinta korona-aaltoa toimimaan nopeasti ja tarjoamaan aidosti hyödyllisen ratkaisun vaikeassa tilanteessa hyödyntäen samalla osaamistamme muovinkierrätyksessä. Erityiskiitos TBWA:lle mahtavasta yhteistyöstä keskellä lock-downia”, hehkuttaa tiedotteessa brändijohtaja Jussi Mälkiä Fortumilta.