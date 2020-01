Lukuaika noin 2 min

Voittoa tavoittelematon aktivistiryhmä Avaaz on julkistanut selvityksen, jonka mukaan videopalvelu YouTube on näyttänyt useiden tunnettujen brändien mainoksia videoilla, joilla kielletään ilmastonmuutos tai kerrotaan aiheesta väärää tietoa. Raportista uutisoi The Verge.

Selvityksen mukaan yhteensä 108 brändiä päätyi mainostamaan tällaisten videoiden yhteydessä. Joukkoon kuuluvat muun muassa Samsung, Uber, Nintendo, Harley Davidson ja Warner Bros sekä ympäristöjärjestöt Greenpeace ja WWF.

Tunnistetut videot ovat keränneet 21,1 miljoonaa katselukertaa. YouTube on suositellut kyseisiä videoita käyttäjille tiettyjen hakujen perusteella. Suositteluun johtaneisiin hakuihin kuuluvat esimerkiksi ”ilmaston muutos”ja ”ilmaston lämpeneminen”.

Avaazin mukaan kymmenen mainostajaa, mukaan lukien elektroniikkajätti Samsung, on ilmoittanut, etteivät ne tienneet mainostensa päätyneen kyseenalaisten videoiden yhteyteen. Muut listatut brändit eivät toistaiseksi ole vastanneet.

The Vergelle toimittamassaan lausunnossa YouTube asetti tutkimuksen metodologian kyseenalaiseksi selvityksen Avaazin metodologian, jossa käytettiin epäsuoraa menetelmää videosuositusten arviointiin.

YouTube korosti antamassaan lausunnossa myös, että sen alusta asettaa etusijalle ”arvovaltaiset tahot”, kun kyse on ovat väärän tiedon levittämiselle ja muille väärinkäytöksille alttiista aiheista. Näihin ilmastonmuutos kiistatta kuuluu.

Googlen omistama YouTube on jo pidemmän aikaa joutunut kamppailemaan säilyttääkseen mainostajien luottamuksen. Ei ole nimittäin uusia asia, että brändin mainos päätyy sen tietämättä videolle, jonka yhteydessä esillä oleminen voi olla selkeä mainehaitta. Tällaisia ovat esimerkiksi terrorismia, luonnon katastrofeja, lapsipornoa tai muita vakavia rikoksia käsittelevät videot.

Jo vuonna 2017 joukko isoja kansainvälisiä mainostajia laittoi YouTube-mainonnan jäihin, koska eivät halunneet riskeerata mainosten päätymistä minkä tahansa sisällön yhteyteen. Tuolloin vetäytyjien joukossa olivat muun muassa McDonald's, L'Oreal ja Audi.