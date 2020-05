Lukuaika noin 2 min

”Muotinäytöksen seuraava kierros tulee olemaan virtuaalinen muotinäytös. Tämä on aivan varmaa.”

Näin kirjoitti The New York Times toukokuun 2. päivä. Kolmisen viikkoa myöhemmin Helsingissä Marimekko järjestää suositun jokakeväisen muotinäytöksensä digitaalisessa muodossa.

Perinteisesti Marimekon show’n näyttämö on ollut Esplanadin puistossa Helsingissä, mutta tänä poikkeuksellisena keväänä se järjestetään Instagramissa. Espalla vuodesta 1992 pidetty näytös on ollut koko kansan tapahtuma ja ”kaikille avoin”, kuten Marimekko tiedottaa. Nyt se muuttuu luontevasti digikansan tapahtumaksi, jossa on myös osallistava elementti.

”Digitaalinen catwalk” avautuu suomalaisfirman Instagram-tilille perjantaina 22. toukokuuta, kun Marimekko esittelee kevään mallistoaan virtuaalisesti. Potentiaalinen yleisö on vaikuttava, sillä Marimekon virallisella Instagram-tilillä on noin 479 000 seuraajaa.

Virtuaalisuuden etujoukoissa

Digitaalisessa kanavassa järjestettävä muotinäytös on yleistymässä, koska muutakaan vaihtoehtoa ei juuri nyt ole.

Maailmalla esimerkiksi farkkumerkki G-Star on jo järjestänyt virtuaalisen muotinäytöksen, jossa mallit kävelivät kotonaan ja videot yhdistettiin näytökseksi. Ermenegildo Zegna puolestaan on tiedottanut järjestävänsä diginäytöksen heinäkuussa. The New York Timesin jutussa esiteltiin Fashion Unites -konsepti, jota vetää Ranskan Voguen entinen päätoimittaja Carine Roitfeld. Jälkimmäisen virtuaalisessa muotinäytöksessä ideana oli myös yhteisöllisyys, ja show kirvoitti kommentteja muodin vaikuttajilta ympäri maailmaa.

Kotoilu saattaa olla monelle räiskyvämpään glamouriin panostaneelle muotitalolle haastava asia, mutta pehmeiden arvon, suomalaisen luonnon ja pelkistettyjen muotojen Marimekolle virtuaalinen näytös ja sen mahdollistama fanien osallistaminen sopii mainiosti.

”Ihmiset ympäri maailmaa kutsutaan osallistumaan tähän maailmanlaajuiseen näytökseen kuvaamalla kotonaan oman Marimekosta inspiroituneen kesäasunsa ja catwalk-hetkensä”, Marimekko tiedottaa.

Suomalaisia hemmotellaan myös artistivieraan esiintymisellä, mikä sekin on Marimekon näytöksen perinteinen elementti. Perjantain ohjelmaan kuuluu Vesalan keikka Marimekon Instagramissa kello 17.00 alkaen.

Muotinäytös luo tervetulleen positiivisen pilkahduksen Marimekon kevääseen. Koronapandemia on ollut raskas kansainväliselle muotialalle, joka meillä ja muualla luottaa edelleen kivijalkakaupan myyntiin.

Viime viikolla Marimerkko tiedotti, että sen liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 24,9 miljoonaan euroon eli kahdeksan prosenttia. Viime vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 27,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto puolestaan putosi viime vuoden 2,6 miljoonasta eurosta laski 1,2 miljoonaan.