Lukuaika noin 2 min

Miltton Creativen suunnittelema, Otto Tuotannon tuottama ja Pekka Haran ohjaama mainosfilmi sai kullan Craft-sarjassa filmin kuvauksesta, ’outstanding cinematography’. Filmin kuvasi tanskalainen Niels Thastum.

Mainoselokuva Saaran kaksi elämää, ”The Two Lives of Sara”, kertoo nuoresta tanssijanaisesta, joka saa MS-tautidiagnoosin. Elokuvan nimi tulee sen toteutustavasta: tarina näyttää kaksi eri versiota Saarasta.

Toisessa versiossa hän saa toimivaa lääkitystä, jonka ansiosta oireet jäävät vähäisemmiksi. Tarinan toinen versio näyttää, kuinka oireet tulevat Saaralle vahvempina ilman toimivaa lääkitystä.

Pääosaa videolla esittävät identtiset kaksoset.

Kuvauksellisesti kyseessä on mielenkiintoinen projekti. Pääosia esittävien identtisten kaksosten ansiosta tuotannossa pystyttiin kuvaamaan samalla kamera-asetuksella aina molemmat versiot Saarasta vaihtamalla esiintyjää.

Miltton Creativen luova johtaja Erkko Mannila kertoo, että kulta kansainvälisestä kilpailusta lämmittää mieltä, sillä ne ovat Suomessa suhteellisen harvinaista herkkua.

”Minullakin on pitkä ura takana. Silti näitä on osunut kohdalle melko harvoin. Cresta on kuitenkin yksi alan viidestä suuresta kilpailusta.”

”Palkinto myönnettiin kuvauksesta, eikä siis suoraan meille. Voimme kuitenkin kaikki olla ylpeitä siitä, että yhdessä tehty projekti menestyy myös maailmalla. Ei näitä voiteta joka päivä. Hieno fiilis”, Mannila kommentoi M&M:lle.

Samaan hengenvetoon Mannila antaa tunnustusta ohjaaja Pekka Haralle sekä asiakkaalle eli lääkeyhtiö Rochelle rohkeudesta lähteä tekemään jotain uutta.

”Ei ole ihan tavanomaista, että mainosfilmissä kuljetetaan kahta tarinaa eteenpäin samaan aikaan. Isot pisteet rohkeudesta kuuluvat ilman muuta ohjaajalle ja asiakkaalle”, Mannila toteaa.

MS-taudista kertova ”The Two Lives Of Sara” oli myös Cresta Awardsin short-listalla sarjassa Healthcare.

Cresta Awards on vuonna 1993 perustettu kansainvälinen mainoskilpailu. Sitä pidetään yhtenä ”viidestä suuresta” mainosalan kilpailusta maailmassa.

Saman filmin interaktiivinen versio palkittiin Grand One -kilpailussa vuoden parhaana kampanjana. Vuoden Huiput -kisassa filmi pääsi short-listalle.