Lukuaika noin 2 min

Markkinoinnin ja viestinnän palvelutoimisto Avidly on voittanut HubSpotin vuoden 2019 Impact Awards -tilaisuudessa vuoden globaalin kumppanin palkinnon. Avidly on maailman suurin HubSpot-kumppani.

“On ollut inspiroivaa seurata, kuinka kovasti Avidly on työskennellyt viime vuoden aikana, joten voitto HubSpotin vuoden 2019 globaalina kumppanina on enemmän kuin ansaittu. Avidly on onnistunut luomaan jotain todella erityistä HubSpotin kumppaniyhteisössä fuusioimalla viisi vahvaa Hubspot-kumppanitoimistoa yhdeksi. Meille HubSpotilla tämänkaltaiset kumppanit ovat todella tärkeitä, sillä voimme luottaa heidän taitoonsa auttaa asiakkaitamme menestymään”, sanoo HubSpotin kansainvälisten kumppanuusstrategioiden ja operaatioiden varapääjohtaja Katie Ng-Mak tiedotteessa.

Avidly muodostettiin vuonna 2018 yritysfuusiona neljästä HubSpot Diamond -kumppanista: suomalaisesta Zeeland Familysta, ruotsaslaisesta Doideasta, tanskalaisesta Katalysatorista ja norjalaisesta Inbound Norwaysta. Lisäksi Avidly osti vuonna 2019 saksalaisen NetPressin osaksi yhtiötä.

HubSpot on markkinoinnin automaation markkinajohtaja, joka tarjoaa yrityksille kasvutyökaluja tehostamaan markkinointia, myyntiä ja palvelua. Kumppanitoimistoja on maailmanlaajuisesti yli 4 200.

Vuoden kumppani -tittelin lisäksi Avidly voitti myös vuoden EMEA-kumppanuuden palkinnon. EMEA-palkinto jaetaan Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan korkeimpien myyntilukujen mukaan, mutta vuoden globaali kumppani -palkinto perustuu myös olemassa olevien asiakkaiden säilyttämiseen.

“HubSpotilla keskitymme asiakkaidemme kasvuun. Vuoden kumppaniksi nimeäminen edellyttää taitoa pitää asiakkaat jatkuvasti sitoutuneina ja tyytyväisinä. Avidly on todistanut pystyvänsä juuri tähän vuonna 2019”, Ng-Mak kertoo.

Avidlyn tiimit ovat ottaneet palkinnot vastaan innolla.

“Tämä on merkittävä tunnustus tekemästämme kovasta työstä, enkä voisi olla ylpeämpi tiimimme saavutuksista”, sanoo Avidlyn inbound-liiketoiminnan operatiivinen johtaja Ingunn Bjøru tiedotteessa.

Bjøru kiittää Avidlyn asiakkaita luottamuksesta.

“Tämä on tunnustus saavuttamistamme hyvistä tuloksista. Olemme erityisen iloisia siitä, että palkinto annetaan osin jatkuvien asiakkuuksien perusteella. Se osoittaa, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja olemme onnistuneet tukemaan niitä kasvussa, joka on meidän tärkein tavoitteemme”, hän sanoo.

Avidly koostuu Suomesta käsin toimivasta markkinointi- ja viestintäpalveluiden liiketoiminta-alueesta sekä kansainvälisestä Inbound-markkinoinnista ja -myynnistä, joka johtaa Avidlyn HubSpot-kumppanuutta. Avidlyllä on yhteensä noin 250 työntekijää.