1. Perheen kanssa: Pompier Espa

”Pompier Espa on meidän perheen luottorafla, siellä kun alle metrin mittaisetkin vieraat otetaan ilolla vastaan. Soisi jokaisen ravintolan panostavan lapsiperheisiin, meillä on ostovoimaa ja olemme uskollisia niille paikoille, joissa tunnemme olomme tervetulleeksi.”

2. Asiakkaan kanssa: Penny

”Tasalaatuinen lounas, toimiva akustiikka ja nopea ja silti huomaavainen palvelu on yhtälö, joka toteutuu harvassa lounaspaikassa. Penny on lähellä täydellistä, siellä ainoastaan akustiikka on toisinaan ongelma.”

3. Ystävien kanssa: Kuurna

”Kuurnassa tulee aina hyvä mieli, sinne palaamme usein. Sesonkia seuraava, tunnelmallinen ja listalla on myös loistavat viinit. Hyvin kuratoitu setti, josta on helppo nauttia.”