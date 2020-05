Lukuaika noin 4 min

Kesäloma ja koulutyön päättyminen kolkuttavat oven takana. Tuleva viikonloppu on koulujen päättäjäisviikonloppu.

Samalla se on eräänlainen lopetus koronaviruksen aiheuttamalle poikkeuskeväälle. Rajoituksia lievennetään muun muassa sallimalla useampien ihmisten kokoontuminen yhtä aikaa sekä avaamalla ravintolat.

Tässä tilanteessa erityisesti koulusta valmistuvien nuorien menohalut ovat ymmärrettävästi kovat. Vaasan kaupunki haluaa kuitenkin yhdessä Vaasan keskussairaalan kanssa muistuttaa nuoria siitä, että paluu normaaliin on vielä ennenaikaista.

Drama Queenin ideoiman kampanjan keskiössä on yhteistyö kahden nuoren vaikuttajan, Jennifer Erican eli Jennifer Käldin sekä Antonio Tecan, kanssa.

Kruunupyystä kotoisin olevalla Käldillä on 4,7 miljoonaa seuraajaa nuorten suosimassa TikTok-sovelluksessa. Artisti ja vaikuttaja Teca puolestaan on Vaasan nuorisovaltuuston entinen puheenjohtaja.

Ajatuksena on Vaasan kaupungin viestintäpäällikön Leena Forsénin mukaan, että jos kaupunki organisaationa kertoo nuorille tai heihin yritetään vaikuttaa esimerkiksi vanhempien tai median kautta, viesti ei mene perille.

”Noin 16-20-vuotiaat nuoret ovat siinä iässä, että he haluavat tehdä asioita hieman eri tavalla. Usein mukana on pientä kapinahenkeä. Siksi ajattelimme, että paras keino vaikuttaa nuoriin on se, jos he kuulevat viestin suoraan toiselta nuorelta”, Forsén perustelee kampanjan toteutustapaa.

Kampanjan pääkulma on vaikuttajayhteistyö. Jennifer Erica ja Antonio Teca tekevät omilla kanavillaan sovitun määrän postauksia, joissa kampanjan ydinviestit ovat mukana.

Sekä kaupungin että keskussairaalan omilla somekanavilla jaetaan kampanjasisältöjä ja tämän lisäksi Käld ja Teca kuvattiin julisteisiin, joita jaetaan yläkouluihin kaikkiaan 13 kunnassa.

Nuorille korostetaan kampanjassa kolmea eri seikkaa: muista pitää turvaväliä kesälläkin, muista hyvä käsihygienia sekä juhlitaan valmistumista kotona, lähimpien kesken.

Julistepostauksia ja viestejä kohdennetaan eri sosiaalisen median kanaviin. Kampanjan iskulauseet ovat ”Turvavälitä kesälläkin”, ”Luota lentosuukkoon” ja ”Koita pysyä himassa”.

Kampanjamainontaa näkyy lisäksi Vaasan katukuvassa. Myös vaasalaisten yläkoulujen ja lukioiden Wilmaan lähetetään kampanjaviesti.

”Koronatilanne ei ole vielä ohi, vaikka rajoituksia kesän alussa lievennetään. Kampanjan päätavoitteena on muistuttaa nuoria vetoavasti siitä, että myös lomakauden alkaessa ystävät tapaisivat toisiaan hieman pienemmissä porukoissa turvaväleistä ja käsihygieniasta huolehtien. Näin ehkäistään viruksen leviämistä”, Forsén kertoo M&M:lle.

”Sopivasti ajan hermolla”

Drama Queen valikoitui Vaasan kaupungin markkinointiviestinnän kumppaniksi kilpailutuksen kautta. Drama Queenin asiakkuusjohtajan Minna Koivurinnan mukaan kyseessä on toimistolle mieluinen ja kiinnostava asiakkuus.

Vaasan kaupungilla ja henkilöstöllä on Koivurinnan arvion mukaan hyvä, rohkeasti eteenpäin katsova ja ennakkoluuloton asenne.

”He katsovat maailmaa ajatuksella, että Vaasassa kaikki on mahdollista. Kaupunki on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet eri osa-alueille. Se näkyy hyvänä ja dynaamisena tekemisenä, jossa ollaan sopivasti ajan hermolla.”

”Tämä auttaa kaupunkibrändiä ja tekee siitä mielenkiintoisen sekä helposti lähestyttävän. Tuore kampanja on hyvä esimerkki tästä”, Koivurinta kertoo M&M:lle.

Kesä alkaa toden teolla koulujen päättymisviikolla. Tämä tuo mukanaan haasteita. Monella nuorella menojalkaa vipattaa, ja he kaipaavat ahkeran kotoilun vastapainoksi ulkona juhlimista ystävien kanssa.

Lisäksi viikonlopulle on luvattu aurinkoista ja lämmintä säätä. Haastavista lähtökohdista huolimatta Koivurinta uskoo kampanjan puhuttelevan nuoria oikeaan aikaan oikealla tavalla.

”Minusta me teimme kampanjan juuri sellaisten vaikuttajien kanssa, jotka tässä tilanteessa pystyvät saamaan tärkeän viestin läpi. Toivomme, että viesti tavoittaa nuoret ja saa heidät miettimään asioita myös hieman pidemmällä tähtäimellä.”

Luovasta konseptista ovat vastanneet copy Joel Huttunen ja AD Mya Rydman. Kaksikko voitti aiemmin tänä vuonna Young Lions Finland -kilpailussa digital-sarjan Nakuna-työllään.

”Kun nuori tiimi tekee nuorille ja saa luovuuden suhteen täysin vapaat kädet, on mahdollista luoda kohdeyleisölle relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä”, toteaa Koivurinta.

Kampanjan budjetti on yhteensä 13 000 euroa. Kustannukset jakautuvat Vaasan kaupungin ja Vaasan keskussairaalan kesken. Vaasan kaupunki aloitti yhteistyön samaan aikaan myös viestintätoimisto Milttonin kanssa.

”Odotamme mielenkiinnolla tulevaa. Meistä tuntuu siltä, että kasassa on hyvä porukka, jolla riittää intoa ja ideoita”, summaa Leena Forsén.