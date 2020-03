Lukuaika noin 2 min

Yksi markkinointimaailman odotetuimmista gaaloista jää tänä vuonna järjestämättä. The One Show’n palkintojenjako suoritetaan koronaviruksen takia verkossa, järjestäjätaho The One Club ilmoittaa verkkosivuillaan. Samoin käy muille One Clubin järjestämille tapahtumille ADC Annual Awardsille ja Young One Student Awardsille, kuten myös koko Creative Weekille, joka oli määrä järjestää toukokuun 11. päivä alkavalla viikolla New Yorkissa.

”Vaikka olemme pettyneitä siihen, ettemme ole kasvotusten yhdessä luovan yhteisön kanssa tänä vuonna, olemme innoissamme järjestämässä Creative Weekiä nettikokemuksena. Yksityiskohdista kerrotaan lähiviikkoina”, The One Club tiedottaa.

One Show kuuluu mainosalan suurimpiin ja arvostetuimpiin tapahtumiin. Designiin ja visuaalisuuteen keskittyvä ADC puolestaan on liki 100-vuotias ja siten vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty alan kilpailu.

”Tämä vain on meidän mielestämme viisas ratkaisu”, One Clubin toimitusjohtaja Kevin Swanepoel sanoo AdWeekille.

Swanepoelin mukaan virus on vasta alkanut levitä Yhdysvalloissa, eikä toukokuun tilannetta voi ennustaa. Aikainen ratkaisu jättää organisaatiolle hyvin aikaa suunnitella miten virtuaaligaalat järjestetään.

One Club päätti jo aiemmin perua kasvotusten tapahtuvan tuomaroinnin, koska moni ei pääse matkustamaan. Useat toimistot ja konsernit ovat ohjeistaneet työntekijöitään välttämään ylimääräistä matkustamista. Tuomareiden oli tarkoitus tavata Puerto Ricossa maaliskuussa.

AdWeekin mukaan voittoa tavoittelematon One Club pystyy vapaammin perumaan varsinaiset tapahtumat, sillä se kerää liikevaihtonsa enimmäkseen pääsylipuilla. Esimerkiksi Cannes Lions ja viime metreillä peruttu SXSW ovat riippuvaisempia itse tapahtumien sponsoroinnista ja muista paikan päältä saatavista tuotoista.

Muista merkittävistä tapahtumista D&AD on ilmoittanut, että festivaali järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaan Lontoossa toukokuun puolivälissä, mutta tilannetta tarkkaillaan. Mikäli joidenkin tuomarien matkanteko estyy, tuomarointi aiotaan järjestää ”vaihtoehtoisin keinoin”.

Cannes Lions on tarkoitus järjestää kesäkuun lopulla. Tällä hetkellä suunnitelmat eivät ole muuttuneet, mutta järjestäjät ilmoittavat pitävänsä D&AD:n tapaan koronavirustilannetta silmällä ja noudattavansa viranomaisten ohjeita.