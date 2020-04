Lukuaika noin 6 min

Poikkeustila on vaikuttanut merkittävästi niin ­me­dian kuluttamiseen kuin mainostilan ostamiseenkin. Kokoontumisrajoitusten suorana seurauksena elokuvamainonta ja tapahtumamarkkinointi ovat vähentyneet ja ulkomainonta on kärsinyt, kun ihmisiä on kehotettu pysymään kodeissaan. Sekä julkisten kulkuvälineiden käyttö että yksityis­autoilu ovat vähentyneet merkittävästi, kun moni on siirtynyt etätöihin.