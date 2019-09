Lukuaika noin 2 min

Viacom International Media Network Nordics (VIMN Nordics) lanseeraa Suomeen Paramount Network -viihdekanavan, jonka ohjelmatarjonta palvelee sekä aikuisia, perheitä että nuoria katsojia.

Kanava löytyy jatkossa kaikkien suurimpien operaattoreiden (DNA, Elisa ja Telia) ilmaisista kaapeliverkoista ja kokoaa yhteen mediayhtiö Viacomin eri viihdebrändien sisältöä.

Viacomin Pohjoismaiden liiketoimintaa vetävä Jesper Dahl kertoo, että Viacomin laajan viihdevalikoiman parhaat sisällöt nähdään uuden kanavan myötä ensimmäistä kertaa yhdeltä lineaariselta tv-kanavalta.

”Viime vuonna toimme suoratoistopalvelu Paramount+:n menestyksekkäästi Suomeen yhdessä Telian kanssa. Nyt lanseerattava Paramount Network on tuorein lisäys kasvavaan tarjontaamme Suomessa”, Dahl kertoo tiedotteessa.

Paramount Network on hiljattain lanseerattu onnistuneesti Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Suomeen saapuva räätälöity versio sisältää sekä kansainvälisiä katsojamenestyksiä että kulttiklassikoita. Paramount Networkin valikoimassa ovat muun muassa draamasarjat Yellowstone ja WACO sekä The Roast with Alec Baldwin ja South Park, jonka uusi kausi saa ensi-iltansa kanavalla.

Lisäksi Paramount Networkin tarjontaan sisältyvät ensimmäistä kertaa Suomessa nähtävät The Daily Show with Trevor Noah ja The Other Two, sekä muun muassa elokuvia ja livetapahtumia, kuten musiikkigaala MTV EMA’s ja vapaaottelusarja Bellator MMA.

Paramount Network on MTV:n, Comedy Centralin ja Nickelodeonin ohella yksi Viacomin kansainvälisistä lippulaivabrändeistä ja yhtiön nopeimmin kasvava kansainvälinen viihdebrändi.

Kanava tulee osaksi kaikkien suurimpien operaattoreiden, eli DNA:n, Elisan ja Telian ilmaisia palveluja ja on lisäksi saatavilla digitv-lisenssillä, ViaplayTV:n ja paikallisten operaattoreiden kautta. Paramount Network nähdään MTV:n kanavapaikalla, kun nuorten viihdekanava siirtyy osaksi operaattoreiden maksullisia kanavapaketteja.

Kanavan yksityiskohtaisempi sisältötarjonta julkaistaan myöhemmin.