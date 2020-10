Lukuaika noin 2 min

Animaatioon, kustantamiseen ja lisensointiin keskittynyt suomalainen Ferly tiedotti torstaina uudesta sopimuksesta.

Ferly on aloittanut yhteistyön ruotsalaisen Star Stable Entertainmentin kanssa. Vuonna 2011 Tukholmassa perustetun Star Stable Entertainmentin tunnetuin tuote on suosittu hevosaiheinen Star Stable -verkkopeli.

Tuoreen yhteistyön ensimmäisenä tuotoksena Ferly tekee Star Stable Entertainmentin kanssa 10-osaisen piirrossarjan nimeltä Mistfall.

Sarja pohjautuu Star Stable -peliin, ja on peli-IP:n ensimmäinen viihteellinen laajennus pelimaailman ulkopuolelle.

Mistfall alkaa YouTubessa jo joulukuussa 2020. Yhden jakson pituus on viisi minuuttia.

Käsikirjoittajana sarjassa toimii Emmy-palkittu Alice Prodanou, jonka aiempiin töihin kuuluvat muun muassa piirrossarjat Hotel Transylvania, Inspector Gadget, 6teen, ja My Babysitter’s a Vampire, tiedottaa Ferly.

Hevosaiheista verkkopeli Star Stable Onlinea voi pelata 180 maassa ja 14 kielellä. Star Stable Entertainmentin pelimaailmassa on yhteensä 1,4 miljooonaa aktiivista pelaajaa kuukausittain.

Sopimukseen kuuluu, että Mistfall-sarjan kehittämisen ja tuottamisen lisäksi yhteistyötä tehdään lisensoinnissa. Jatkossa suunnitteilla on myös pidempi animaatiosarja, joka Ferlyn tiedotteen mukaan on jo kehitysvaiheessa.

”Mistfallin universumin laajuus tarkoittaa, että siinä on suurta potentiaalia tarinankerronnalle ja kokonaisia uusia maailmoita, joihin sekä pelaajat että uudet fanit voivat uppoutua”, kertoo Ferlyn toimitusjohtaja Laura Nevanlinna.

”Star Stable Entertainment on saanut kasvatettua erittäin omistautuneen yleisön nuoressa kohderyhmässä, jonka huomio on tunnetusti vaikea vangita. Loistavan yhteistyöstämme tekee se, että tilaa uskollisen fanijoukon palvelemiselle ja brändin laajentamiselle tosiaan riittää. Siitä seuraavana esimerkkinä on suunnitteilla oleva pidempi animaatiosarja”, Nevanlinna jatkaa.

Innostusta on ilmassa myös Star Stable Entertainmentissa.

“Skyen (sarjan päähenkilö) seikkailut Mistfallissa täyttävät kysynnän animaatiosisällöstä, joka palvelee tämän päivän monipuolisen esiteinin ja teinin kiinnostusta”, sanoo Chief Business Development Officer Taina Malén.

”Ferlyn tiimin animaatio-osaaminen ja lisensoinnin ammattitaito yhdessä Prodanoun kirjoittamisen kanssa tuottaa Mistfallista sarjan, jota nuoret haluavat katsoa uudestaan ja uudestaan”, Malén sanoo.

Animaatioon, kustantamiseen ja lisensointiin keskittyvän Ferlyn perustivat vuonna 2017 ex-roviolaisten joukko Laura Nevanlinnan ja Mikael Hedin johdolla. Ferlyn pääkonttori sijaitsee Helsingissä, mutta sillä on tiimit myös Vancouverissa, Los Angelesissa ja Tukholmassa.