Hyvinkään Halo -valotapahtuma valaisee Hyvinkäätä viiden päivän ajan 28.10.–1.11. Toista kertaa järjestettävässä tapahtumassa on panostettu erityisesti erilaisten ulkokohteiden, kuten rakennusten valaisuun.

Kaupungin paraatipaikalla, kirjaston julkisivussa on tällä viikolla nähtävillä Myllyn Parhaan jouluaiheinen valotaideteos.

Paistan ja parhaat maistan -nimeä kantava teos muistuttaa toivosta, lämmöstä ja joulun leikkisyydestä. 12-metrinen videoteos on toteutettu videomäppäys-tekniikalla, jossa projisoitu kuva heijastetaan rakennuksen julkisivuun.

Projisoinnin avulla luodaan illuusio syvyydestä ja tuodaan digitaalinen maailma käsinkosketeltavaksi. Teoksen on toteuttanut Sun Effects.

Myllyn Paras kävi markkinointijohtaja Johanna Kemppisen mukaan Hyvinkään kaupungin kanssa neuvotteluja jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa tarkoituksenaan selvittää, miten yhtiö voisi olla mukana tuomassa valoa hyvinkääläisille vuoden pimeimpään aikaan.

”Mietimme, että voisi olla hienoa tuoda kaupunkilaisten nähtäväksi valotaideteos. Hyvinkään kirjaston seinä on iso ja näyttävä tila aivan Hyvinkään keskustassa. Päätimme sitten, että viemme teoksen ihan paraatipaikalle, ikään kuin hyvinkääläisten kaupunkiolohuoneeseen”, Kemppinen kertoo M&M:lle.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika on vaikuttanut syvällisesti monen ihmisen elämään kuluvana vuonna. Vielä kesällä ei ollut tietoa, kuinka tilanne kehittyy Suomessa. Alkusyksyn jälkeen käynnistyi epidemian toinen aalto. Se tarkoittaa monelle sosiaalisten kontaktien vähenemistä sekä huolta tulevasta.

”Kun näimme, minkälainen tästä vuodesta lopulta tuli ja ihmisten eristäytyminen lisääntyy, yhdessä tekemisen merkitys korostuu. Siitä ajatukset johtivat leivontaan ja meidän resepteihimme, jotka ovat olleet pitkään osa suomalaisten joulun viettoa”, Kemppinen kertoo.

Myllyn Paras tekee taikinat valmiiksi, jolloin kotileipurien osaksi jää taikinan sulattaminen, paistaminen ja lopulta syöminen.

Siksi teoksessa välittyy piparkakkuhahmojen muodossa nimenomaan yhdessä tekemisen riemu. Hahmot hyppelevät, juoksevat ja keksivät myös muita aktiviteetteja. Jouluinen tunnelma ja perinteet välittyvät myös värimaailman kautta.

”Vuoden pimeimpänä aikana ihmiset kaipaavat iloa ja piristystä. Joulun aika on erityisen tärkeä. Haluamme kannustaa suomalaisia pitämään jouluperinteistä kiinni, vaikka ajat ovat poikkeukselliset. Teos on tarkoitettu koko perheelle.”

Teoksen luominen ja sijoittaminen kaupungin keskustaan on kustannukseltaan Kemppisen mukaan samaa luokkaa kuin keskiverto digikampanjan tekeminen.

”Kyllä tämä jonkin verran maksaa, vaikka ei ihan tv-kampanjan hintaluokkaan nousekaan. Tätä voi pitää meidän joululahjanamme hyvinkääläisille sekä tapana korostaa omia juuriamme. Meitä ei toki haittaa lainkaan, vaikka teosta tultaisiin katsomaan myös vähän kauempaakin”, Kemppinen toteaa.

Myllyn Paras on perustettu vuonna 1928. Se on yksi alueen vanhimpia yrityksiä ja sen kotipaikka on alusta asti ollut Hyvinkäällä. Myös yrityksen tuotantolaitokset ja pääkonttori sijaitsevat Hyvinkäällä.

Tilikaudella 2019 Myllyn Paras teki 56,4 miljoonan euron liikevaihdon ja 0,8 miljoonan euron tuloksen. Henkilöstön lukumäärä on tällä hetkellä 120.