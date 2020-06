Lukuaika noin 2 min

Tuotantotalouden diplomi-insinööri Joonas Kuronen, 34, on aloittanut ruoan tilaus- ja toimituspalvelu Foodoran uutena Suomen-toimitusjohtajana. Kurosen edeltäjä, Shilei Zhang, nousee yrityksen sisällä Pohjoismaiden liiketoiminnan johtajaksi. Foodora on tällä hetkellä Suomen ja Pohjoismaiden suurin ruoantilaus- ja toimituspalvelu, ja se toimii tällä hetkellä Suomessa yli 80 kaupungissa Helsingistä Rovaniemelle.

Kuronen sanoo, että Foodoran aikeissa on kasvu entisestään sekä maantieteellisesti että konseptin tasolla.

"Etsimme jatkuvasti uusia ravintolayhteistyökumppaneita, ja aikeissamme on laajentua maantieteellisesti. Lähiaikoina viemme toimintaa moneen uuteen kaupunkiin”, Kuronen sanoo.

Foodoran kilpailija Wolt on ottanut jo kuluneena koronakeväänä palveluihinsa muiden hyödykkeiden kuin ruoan kuljetuksen, ja Foodora haluaa laajentaa palveluaan vastaavasti mahdollisimman pian. Foodora on osa kansainvälistä Delivery Hero -konsernia, ja konsernitasolla on jo hyviä kokemuksia.

”On huomattu kansainvälisesti, että monessa maassa on lähtenyt hyvin käyntiin myös oikeastaan ihan minkä tahansa asian kuljettaminen koiranruoasta lääkkeisiin. Mahdollisuuksia on paljon, ja niitä tutkitaan nyt ja toivottavasti niidenkin kanssa päästään liveksi Suomessa.”

Markkinointia Foodoralla tehdään in house -tiimin voimin.

"Meillä on tällä hetkellä käynnissä mittava kampanja Helsingissä. Olemme tehneet esimerkiksi flyer-mainontaa uusille asiakkaille. Aika näyttää, koska alamme siirtää markkinointia enemmän digitaalisista kanavista ulkomainontaan ja voimme panostaa enemmän näkymiseen katukuvassa.”

Ennen siirtymistään Foodoralle Kuronen toimi projektijohtajana liikkeenjohdon konsultoinnin palveluja tarjoavalla Kearneylla Dubaissa. Takaisin kotimaahan ja Foodoran johtotehtäviin Kurosta houkutteli mahdollisuus johtaa liiketoimintaa alalla, jolla on erityisen hyvät kasvumahdollisuudet.

”Taustani on liikkeenjohdon ja strategian konsultoinnissa. Olen tehnyt sitä paljon sekä Suomessa että ulkomailla laidasta laitaan toimialasta riippumatta. Eli tuon Foodoralle boksin ulkopuolista ajattelua”, Kuronen sanoo.

”Toisaalta olen toiminut paljon kasvustrategioiden parissa, mihin minulla on intohimo. Tuotteiden tilaaminen kotiovelle sovelluksen avulla on maailmanlaajuisesti voimakkaassa nousussa oleva trendi. On kiehtovaa astua toimialalle, missä on näin paljon kasvu- ja laajenemismahdollisuuksia”, hän lisää.

Koronavirusepidemia toi keväällä ruoantilaus- ja toimituspalveluiden kysyntään Suomessa kasvupiikin. Kuronen uskoo, että moni keväällä palvelua ensimmäistä kertaa kokeillut asiakas on tullut jäädäkseen.

Foodoralla työskentelee tällä hetkellä Suomen-konttorissa noin 100 henkilöä ja ruokalähettikumppaneita sillä on yli 1 000. Jatkossa lähettejäkin tarvitaan lisää.

”Olemme tehneet palkkioissa benchmarkkausta, ja uskomme, että meidän palkkiot ovat erittäin kilpailukykyisiä kilpailijaan nähden.”

