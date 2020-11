Lukuaika noin 1 min

23. lokakuuta julkaistu seitsenosainen draamasarja The Queen’s Gambit (suom. Musta kuningatar) seuraa orvon shakkineron kasvua pienestä tytöstä maailman parhaaksi shakin pelaajaksi. Sarja käsittelee runsaasti vaikeita aiheita, kuten hylkäämisen ja yksin jäämisen pelkoja, yhteiskunnasta irrallaan olemisen tunnetta sekä usean kaltaista riippuvuutta.

The Queen’s Gambitia on kehuttu paitsi pääosanesittäjänsä Anya Taylor-Joyn roolityöstä, myös lavastuksesta, ohjauksesta, käsikirjoituksesta ja yleisestä tunnelmasta.

TechCrunch kertoo, että sarja on muidenkin kuin kriitikoiden rakastama, se on nimittäin nyt Netflixin suurimpia hittejä, ja suoratoistojätin menestynein lyhyt sarja.

The Queen’s Gambitia seurasi 62 miljoonaa katsojaa ensimmäisen 28 päivän aikana. Se ohitti jopa sarjan luojan edellisen teoksen, Godlessin.

Vaikka The Queen’s Gambit onkin määrämittaisista lyhytsarjoista menestynein, se ei silti yltänyt fantasiaseikkailu The Witcherin (76 miljoonaa katsojaa) saati uskomattoman Tiger King -tositarinan suosioon (64 miljoonaa katsojaa).

Luvut eivät tosin kerro moniko katsojista on seurannut teoksia alusta loppuun, sillä Netflix laskee asiakkaan katsojaksi, mikäli tämä katsoo jostakin teoksesta vähintään kaksi minuuttia.

Niin tai näin, The Queen’s Gambitin suosiota ei voi vähätellä, etenkin kun siitä ei odotettu mitään valtaisaa hittiä. Sen vaikutus on näkynyt myös peli- ja kirjakaupoissa, joissa shakin ja shakkioppaiden kysyntä on kasvanut merkittävästi.