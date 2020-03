Lukuaika noin 1 min

Mainostoimisto Dynamo & Son on hakeutunut konkurssiin.

”Kiitämme lämpimästi asiakkaitamme ja kumppaneitamme yhteisistä vuosista, töistä ja hienosta matkasta”, konkurssitiedote alkaa.

Viime ajat eivät ole olleet helppoa pitkän linjan mainostoimistolle. Vuosina 2019-2020 Dynamo & Son yritti uuden toimitusjohtajan johdolla kehittää tarjoamaansa vastaamaan modernin markkinoijan tarpeita.

Vielä viime aikoina toimisto tiedottikin uusista asiakkaista. Muun muassa MTV siirtyi hiljattain Dynamon asiakkaaksi.

”Valitettavasti aika loppui kesken: aikaisempien vuosien velkataakan ja COVID-19-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset liiketoiminnalle ovat johtaneet vakavaan kassakriisiin, jonka vuoksi yritys hakeutuu konkurssiin.”

Toimitusjohtaja Anna Holtari kommentoi asiaa tiedotteessa.

“Teimme tämän päätöksen todella raskain mielin. Olimme juuri saaneet oman, meitä yhteisönä innostavan strategiamme kiteytetyksi ja koottua timanttisen porukan sitä toteuttamaan. On meille kaikille todella suuri pettymys, että matkamme päättyy tähän. Omalta osaltani haluan kiittää jokaista upeista kollegoistani, asiakkaistamme sekä yhteistyökumppaneistamme, joiden kanssa olen saanut viedä dynamoa uusille vesille.” toimitusjohtaja Holtari sanoo.

“Meillä on aina tehty töitä suurella sydämellä ja kunnianhimolla, mahtavien tyyppien ja asiakkaiden kanssa. dynamo&son on jättänyt jäljen vuosikymmenten aikana moneen suunnittelijanalkuun - markkinassa meillä on aina ollut huipputyyppien kasvattajaseuran rooli”, dynamo&sonin perustajaosakas Ilkka Kärkkäinen päättää.