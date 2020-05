Lukuaika noin 2 min

Havaintoja omasta päästä, osa 10. (koska kymppiosat ovat Bo Derek):

• Olen alkanut puhumaan itsekseni. Keskustelu on toistaiseksi kevyttä tai kevyen vittuilevaa. Raportoimme tilanteen edistymisestä.

• Joka päivä tajuan yhä syvemmin miksi ihmisten keksimät säännöt ovat aina olleet minulle punainen vaate. Varoitus: aion halata välittömästi häntä joka tulee soimaamaan minua säännöistä ja etäisyyksistä. Annan kielarin jos se ei lopu siihen.

• Yhtä aikaa havaitsen miten aika moni aikuinen on valmis alistumaan minkä tahansa auktoriteetin vaateisiin ja toiveisiin. Ja tarkoitan siis ihan minkä tahansa; valtion, yrityksen, muun viranomaisen, kaverin, naapurin, taloyhtiön, iskän tai äiskän, pomon tai asiakkaan.

• Josta tulikin mieleen käsite hyvinvointiyhteiskunta. Jos Suomi todella on listan kärjessä, kammottaa ajatus siitä miten peräpään pitäjillä menee. Leimallisemmin Suomi on minusta huoli-, holhous- tai sääntöyhteiskunta. Hyvinvointi on sanana niin ympäripyöreä ettei se tarkoita oikein mitään tai vastakkaisesti viittaa kaikkeen. Staattinen se ainakin on. Innostus-, kannustus- tai rohkaisuyhteiskunta voisi terminä olla aktiivisempi ja valintoja ohjaavampi. Saattaisi toki vaatia toisen kansan.

• Kuuntelin menneen viikon öinä paljon Sir Elwoodin Hiljaisia Värejä. Lyriikan sydänverinen melankolia risteytettynä varovaiseen toiveikkuuteen on jälleen tuore. ”Ikkunas alla”, ”Älä mee” tai suosikkini ”Kuolen”. Menettää ja luopua voi niin monella tavalla.

• Baarit auki! Perseet olalle! Hauikset ja rintavaot esille! Orgiat! Keskustan fundamentalistiryhmän kauhukuva ei taida dekadenssissaan toteutua. Noinkohan kukaan joutuu edes putkaan.

• Rohkeuden ja pelon matematiikasta. Jokaisessa meissä on pelkoa ja jokaisessa on rohkeutta. Tärkeän valinnan tai tilanteen edessä kohtaamme väistämättä molempia. Sen tärkeyden tunnistaa siitä, että kokee molempia. Jos valitsemme useammin pelon tien, se hallitsee meitä, elämämme pelossa. Mutta jos enemmän kuin joka toinen kerta rohkenet valita toisin, olet plussan puolella. Ja kaikenlaista arvaamattoman ihmeellistä ja ennen kokematonta voi tapahtua.

• Yhä useampi ihminen on naimisissa älypuhelimen kanssa. Uskon sen liiton kestävän. Vaikka suhde on yksipuolinen ja onneton.

• ”Ihmiset kaipaavat elämäänsä sisältöä”, mies sanoi, otti kuvan navan alueestaan, ja postasi sen internettiin.

• Näin aidosti onnellistuneen, ei siis pintapirteän, ihmisen kasvot. Ne hehkuivat valoa. Edes Teams ei onnistunut pilaamaan sitä. Huomio. Kun ihminen on onnellinen, se johtuu aina siitä mitä hänelle on tapahtunut yhden tai useamman ihmisen kanssa tai johdosta. Kukaan ei ole onnellinen yksin.

Kirjoittaja Tommi Laiho vastaa markkinointitoimisto Folkin strategiatyöstä ja uusasiakashankinnasta.